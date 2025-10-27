Ngân hàng kịp thời ngăn chặn lừa đảo, doanh nghiệp giữ lại được hơn 145 triệu đồng

(TBTCO) - Một công ty tại TP. Hồ Chí Minh suýt mất 145 triệu đồng vì làm theo hướng dẫn giả mạo chuyển tiền. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp chủ động và kịp thời từ đội ngũ nhân viên vận hành tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), giao dịch được ngăn chặn trong cùng ngày. Sự việc này càng cho thấy vai trò quan trọng của ngân hàng trong cuộc chiến chống lừa đảo trực tuyến.

Cuối tháng 9/2025, một doanh nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh nhận được tin nhắn và cuộc gọi giả mạo, tự xưng là đối tác cung cấp dịch vụ cho một chương trình hợp tác giáo dục.

Theo hướng dẫn, doanh nghiệp đã chuyển hơn 145 triệu đồng vào một tài khoản cá nhân tại một ngân hàng khác. Ngay sau khi nhận thấy dấu hiệu bất thường, đại diện doanh nghiệp lập tức liên hệ với ACB để nhờ hỗ trợ.

Đội ngũ tại phòng giao dịch khách hàng doanh nghiệp và trung tâm giám sát của ACB ngay lập tức phối hợp xử lý. Giao dịch được rà soát, đối chiếu dữ liệu cảnh báo gian lận và gửi yêu cầu phong tỏa khẩn cấp đến ngân hàng thụ hưởng. Nhờ quy trình phối hợp nhanh và chính xác, khoản tiền được giữ lại ngay trong ngày, giúp khách hàng tránh được tổn thất.

“Nếu không có sự hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời từ ACB, chúng tôi khó có thể lấy lại số tiền đó” - đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Thư cảm ơn của khách hàng gửi đến ACB.

Chặn 30.000 giao dịch đáng ngờ, giữ an toàn 2.000 tỷ đồng cho khách hàng Nhờ cơ chế kết hợp giữa công nghệ - con người - quy trình, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, ACB đã ngăn chặn hơn 30.000 giao dịch có dấu hiệu lừa đảo, bảo vệ an toàn hơn 2.000 tỷ đồng tài sản của khách hàng. Các hoạt động cảnh báo định kỳ cũng được tăng cường trên ứng dụng và kênh truyền thông chính thức, giúp người dùng nhận diện kịp thời các kịch bản lừa đảo mới, góp phần nâng cao khả năng tự bảo vệ khi giao dịch trực tuyến.

Từ sự việc trên cho thấy, ACB không chỉ dựa vào công nghệ, mà còn chú trọng yếu tố con người trong toàn bộ quy trình phản ứng.

Theo đó, đội ngũ chuyên trách an ninh được đào tạo bài bản để phối hợp với các phòng ban khi nhận cảnh báo từ hệ thống giám sát.

Tổng đài viên và nhân viên tại quầy được huấn luyện theo quy trình ứng phó nhất quán, từ hướng dẫn xác minh, đến tư vấn khách hàng về cách phòng tránh rủi ro trong tương lai.

Song song đó, ACB đã chủ động thiết lập các lớp bảo vệ tự động ngay từ hệ thống. Khi phát hiện tài khoản thụ hưởng nằm trong danh sách cảnh báo, ngân hàng sẽ hiển thị thông báo, tạm thời dừng giao dịch và hướng dẫn khách hàng kiểm tra lại thông tin chuyển khoản.

Quan trọng hơn, ACB còn ứng dụng loạt công nghệ để giám sát và xử lý lừa đảo theo thời gian thực, hệ thống được thiết kế để phân tích hành vi bất thường, nhận diện dấu hiệu gian lận dựa trên dữ liệu giao dịch, đồng thời tự động phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro.

Số liệu từ Bộ Công an cho thấy, trong 8 tháng năm 2025, lực lượng chức năng đã phát hiện gần 1.500 vụ lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại hơn 1.660 tỷ đồng. Đồng thời, hơn 3.200 kênh và hội nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật như: quảng cáo đánh bạc trực tuyến, giao dịch tiền ảo, tiền mã hóa và mua bán chất gây nghiện cũng bị xử lý. Trong khi tội phạm hình sự truyền thống có xu hướng giảm, các hành vi phạm tội trên không gian mạng lại diễn biến phức tạp.

Điểm đáng chú ý, tội phạm mạng hiện nay hoạt động với tốc độ và mức độ tổ chức cao hơn nhiều. Mỗi ngày, hàng trăm kịch bản lừa đảo mới được “tái chế”. Gần đây, các đối tượng dẫn dụ người dân truy cập đường dẫn hoặc cài đặt các phần mềm độc hại để kiểm tra phạt nguội, từ đó, sẽ chiếm đoạt quyền kiểm soát thiết bị di động và đánh cắp thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Lừa đảo trực tuyến không còn là câu chuyện cá nhân, mà là thách thức an ninh tài chính của toàn xã hội nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Bên cạnh nỗ lực giám sát và công nghệ từ các ngân hàng, mỗi người dùng cần chủ động cảnh giác, xác thực thông tin trước mọi giao dịch. Bởi trong thời đại số, an toàn không chỉ đến từ hệ thống, mà còn bắt đầu từ một quyết định tỉnh táo của chính người dùng./.