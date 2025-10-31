Giá vàng hôm nay (31/10): Vàng miếng, vàng nhẫn quay đầu giảm

Sáng nay, giá vàng thế giới bật tăng trở lại. Trong nước, cả vàng miếng, vàng nhẫn quay đầu giảm, tuy nhiên mức giảm rất nhẹ.

Sáng 31/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.039,13 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:55:08 sáng 31/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.039,13 USD/oune, tăng 52,38 USD/Ounce, tương đương với mức tăng 1,31 % trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 127,272 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do, (27.655 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời đểm 05:30 sáng 31/10, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên chốt hôm qua.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 146,5 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Phú Quý SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 145,3 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng giảm ở cả hai chiều so với sáng 30/10. Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 143,6 - 146,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 144,7 - 147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mốc 144,7 - 147,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu hiện giao dịch ở ngưỡng 145,9 - 148,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý hiện niêm yết ở mức 144,8 - 147,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều./.