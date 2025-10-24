Giá vàng hôm nay (24/10): Chấm dứt chuỗi 2 phiên giảm liên tiếp

Sau 2 phiên liên tiếp giảm sốc, sáng nay, giá vàng thế giới quay đầu tăng. Trong nước, thời điểm hiện tại, ...

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:33:18 sáng 24/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.121,51 USD/oune, tăng 71,39 USD/oune, tương đương với mức tăng 1,76% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 129,952 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.309 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 136,29 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 24/10, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Phú Quý SJC thu mua vàng miếng với giá 147 triệu đồng/lượng (tăng 1 triệu đồng/lượng) và bán ra ở ngưỡng 149,5 triệu đồng/lượng (tăng 900 nghìn đồng/lượng).

Bảo Tín Minh Châu giảm nhẹ 100 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều bán giá, hiện giao dịch ở mức 147,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng bật tăng so với rạng sáng qua.

SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 146,2 - 148,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 146,4 - 149,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn PNJ tăng 400 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 800 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện ở mức 146,4 - 149,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu tăng 600 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 900 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.