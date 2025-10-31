Vicostone đạt 608 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 9 tháng

(TBTCO) - Công ty cổ phần Vicostone (VCS) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2025 với doanh thu thuần đạt 925 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 161 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Vicostone đạt 3.061,4 tỷ đồng, hoàn thành 64,9% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 608,7 tỷ đồng, hoàn thành 62,4% kế hoạch năm. Công ty cho biết, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, thương mại toàn cầu chững lại và các biện pháp thuế đối ứng của Hoa Kỳ có hiệu lực từ tháng 8/2025 đang ảnh hưởng mạnh đến các doanh nghiệp có doanh thu chính từ xuất khẩu, để hạn chế bớt các ảnh hưởng tiêu cực do chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, Vicostone tiếp tục thể hiện sự chủ động, linh hoạt và kiên định trong chiến lược phát triển.

Gian hàng Vicostone tại Triển lãm Nội thất & Xây dựng Việt Nam (VIBE) 2025

Công ty đã nhận diện sớm các rủi ro thị trường, xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp, tập trung kiểm soát chi phí hiệu quả, đồng thời duy trì các thị trường trọng điểm và mở rộng thị trường tiềm năng nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực từ các yếu tố bên ngoài.

Trong quý III/2025, Vicostone tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống phân phối trực tiếp tại các thị trường chiến lược, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại và hiện diện thương hiệu quốc tế.

Song song với hoạt động phát triển thị trường, Vicostone tiếp tục phát huy nội lực, triển khai các biện pháp tối ưu chi phí sản xuất – vận hành, quản trị tồn kho linh hoạt, chủ động chuỗi cung ứng đầu vào (hơn 95%), từ đó duy trì lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh chi phí nguyên liệu và lạm phát toàn cầu còn ở mức cao.

Đặc biệt, Vicostone kiên định chiến lược đầu tư cho nghiên cứu – phát triển (R&D), lấy công nghệ và sản phẩm khác biệt làm nền tảng cạnh tranh thay vì cạnh tranh về giá. Trong quý III/2025, Công ty đã ra mắt 10 sản phẩm mới tại thị trường Mỹ và Canada, nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng và đối tác phân phối. Những sản phẩm mới này được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng doanh thu trong quý IV và giai đoạn cuối năm 2025, đồng thời khẳng định năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế dẫn đầu của Vicostone trên thị trường vật liệu đá thạch anh toàn cầu.

Trong quá trình hoạt động, Vicostone luôn tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quản lí thuế. Công ty coi đây là một phần trong cam kết phát triển bền vững của doanh nghiệp. Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý III/2025, Vicostone đóng góp 264,33 tỉ đồng vào ngân sách Nhà nước. Trong đó chủ yếu là thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, thuế nhập khẩu và thuế thu nhập cá nhân.

Hàng tồn kho của Vicostone đã được tối ưu hóa đáng kể trong năm. Cụ thể, giá trị hàng tồn kho cuối kỳ là 1.611 tỉ đồng, giảm 11% so với đầu năm. Kết quả này phản ánh nỗ lực của Công ty trong việc tăng cường quản lý và kiểm soát hàng tồn kho, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, đồng thời giảm chi phí lưu trữ hàng hóa./.