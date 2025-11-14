PVS phát hành hơn 33 triệu cổ phiếu trả cổ tức, tăng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng

(TBTCO) - PVS chuẩn bị phát hành hơn 33 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 5.100 tỷ đồng. Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh doanh thu và lợi nhuận 9 tháng của doanh nghiệp đều tăng mạnh, vượt xa kế hoạch năm.

Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã Ck: PVS) vừa công bố thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, dự kiến diễn ra vào ngày 28/11. Đây là bước triển khai quan trọng trong kế hoạch tăng vốn điều lệ mà doanh nghiệp đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường cuối tháng 10 vừa qua.

Theo phương án đã được phê duyệt, PVS sẽ phát hành hơn 33,45 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức với tỷ lệ 100:7, tức mỗi 100 cổ phiếu hiện hữu sẽ nhận thêm 7 cổ phiếu. Tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành gần 334,6 tỷ đồng và được trích từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán.

Ảnh minh hoạ.

Sau khi hoàn tất, lượng cổ phiếu lưu hành của doanh nghiệp dự kiến tăng từ gần 478 triệu lên hơn 511,4 triệu đơn vị, kéo theo vốn điều lệ nâng từ khoảng 4.779,6 tỷ đồng lên hơn 5.114,2 tỷ đồng.

Hoạt động tăng vốn lần này diễn ra trong bối cảnh kết quả kinh doanh của PVS tiếp tục tăng trưởng mạnh. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần vượt mốc 23.000 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, mảng xây dựng, vốn là lĩnh vực có biên độ doanh thu lớn, ghi nhận hơn 15.500 tỷ đồng, chiếm 67% tổng doanh thu, cao hơn đáng kể so với tỷ trọng 49% của cùng kỳ năm 2024. Mảng cung cấp dịch vụ mang về gần 7.400 tỷ đồng, đóng góp 32%.

Tăng trưởng doanh thu kéo lợi nhuận đi lên, với lãi sau thuế 9 tháng đạt 949 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. So với kế hoạch kinh doanh năm 2025, PVS đã không chỉ hoàn thành sớm mục tiêu doanh thu hợp nhất 22.500 tỷ đồng mà còn vượt 22% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm (780 tỷ đồng).

Về tình hình tài chính, tổng tài sản đến cuối tháng 9/2025 ghi nhận hơn 39.192 tỷ đồng, tăng 15% so với thời điểm đầu năm. Cơ cấu tài sản cho thấy mức độ an toàn cao khi tiền và các khoản tương đương tiền chiếm gần 31,8%, tương ứng khoảng 12.469 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn đạt hơn 8.256 tỷ đồng, chiếm 21,1% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, tổng nợ phải trả tăng 23% so với đầu năm, lên mức hơn 23.794 tỷ đồng. Trong đó, chi phí phải trả ngắn hạn chiếm 30,1% với hơn 7.150 tỷ đồng; dư nợ vay và nợ thuê tài chính ở mức gần 1.647 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu PVS đang giao dịch với mức giá 35.400 đồng trong phiên chiều ngày 14/11. Tính từ đầu tháng 11 đến nay, cổ phiếu PVS tăng 8,9%. Với gần 478 triệu cổ phiếu đang niêm yết, vốn hoá thị trường của doanh nghiệp hiện đạt hơn 16.920 tỷ đồng.