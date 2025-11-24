Chứng khoán Kỹ Thương chi hơn 1.155 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt và phát hành 462 triệu cổ phiếu thưởng

(TBTCO) - Với tỷ lệ đồng thuận hơn 83%, cổ đông Chứng khoán Kỹ Thương thống nhất triển khai chia cổ tức 25% và điều chỉnh điều lệ. Công ty dự kiến chi hơn 1.155 tỷ đồng cho phần cổ tức tiền mặt và phát hành hơn 462 triệu cổ phiếu thưởng.

Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (mã Ck: TCX) vừa công bố biên bản kiểm phiếu và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ cùng phương án trả cổ tức năm 2024. Kết quả kiểm phiếu cho thấy 1,92 tỷ phiếu biểu quyết, tương đương 83,22% tổng số phiếu của các cổ đông có quyền tham gia, đã thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức.

Theo phương án được phê duyệt, TCX sẽ chia cổ tức với tổng tỷ lệ 25%, bao gồm 5% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Với mức chi trả tiền mặt 500 đồng mỗi cổ phiếu, nguồn vốn được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính kiểm toán đến ngày 31/12/2024.

Sau khi chính thức lên sàn với hơn 2,3 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tương ứng vốn điều lệ 23.133 tỷ đồng, công ty dự kiến cần hơn 1.155 tỷ đồng để hoàn thành nghĩa vụ chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Phần cổ tức bằng cổ phiếu được triển khai theo tỷ lệ 5:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận về thêm 1 cổ phiếu mới.

Với tỷ lệ này, TCBS ước tính phát hành khoảng 462,2 triệu cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu trả cổ tức đều tự do chuyển nhượng, không bị áp dụng hạn chế lưu thông, và theo kế hoạch sẽ được thực hiện trước ngày 30/6/2026. Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của công ty kỳ vọng tăng lên hơn 27.735 tỷ đồng.

Ngoài nội dung liên quan đến cổ tức, cổ đông TCX cũng đã thông qua việc sửa đổi và bổ sung điều lệ công ty. Những điều chỉnh này chủ yếu tập trung vào hoàn thiện cơ chế liên quan đến quyền hạn cổ đông, quy trình triệu tập chương trình họp và quy định về thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông nhằm đảm bảo thống nhất với các quy định pháp lý hiện hành cũng như nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TCX kết phiên ngày 24/11 có giá 45.700 đồng/cổ phiếu. Tính từ đầu tháng 11 tới nay, cổ phiếu TCX tăng 5,3%. Với hơn 2,3 tỷ cổ phiếu đang niêm yết, vốn hoá thị trường của TCX hiện đạt 105.626 tỷ đồng./.