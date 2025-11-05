Chứng khoán Kỹ Thương chuẩn bị huy động 5.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu

(TBTCO) - Với kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng tối đa 5.000 tỷ đồng, Chứng khoán Kỹ Thương tiếp tục mở rộng nguồn vốn phục vụ hoạt động đầu tư. Trong quý III, công ty ghi nhận doanh thu 3.164 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.620 tỷ đồng, tăng hơn 80% so với cùng kỳ.

Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, mã Ck: TCX) vừa phê duyệt kế hoạch chào bán trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị tối đa 5.000 tỷ đồng, dự kiến triển khai từ quý IV/2025 đến quý II/2026.

Theo nghị quyết vừa công bố, TCBS dự kiến phát hành bốn mã trái phiếu, chia thành bốn đợt nối tiếp nhau trong giai đoạn từ quý IV/2025 đến hết năm 2026. Cụ thể, đợt đầu tiên - mã TCXCPO2527001 gồm 15 triệu trái phiếu kỳ hạn 24 tháng, phát hành từ quý IV/2025 đến quý II/2026; tiếp theo là TCXCPO2528002 với 10 triệu trái phiếu kỳ hạn 36 tháng, dự kiến phát hành từ quý IV/2025 đến quý III/2026. Hai đợt còn lại là TCXCPO2527003 và TCXCPO2527004 đều có kỳ hạn 24 tháng, thực hiện xuyên suốt các quý trong năm 2026.

Ảnh minh hoạ.

Toàn bộ số trái phiếu đều không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm, với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Mức lãi suất cho ba mã đầu tiên được ấn định 7,5%/năm trong kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó áp dụng lãi suất thả nổi bằng tổng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,5%/năm. Riêng mã TCXCPO2528002 có biên độ cộng thêm 2,6%/năm cho các kỳ sau. Nhà đầu tư cá nhân có thể tham gia với mức tối thiểu 10 trái phiếu, tương đương 1 triệu đồng, trong khi tổ chức phải mua từ 50.000 trái phiếu trở lên, tương đương 5 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2025, dư nợ trái phiếu ngắn hạn của TCBS đạt 4.368 tỷ đồng, còn trái phiếu dài hạn gần 1.000 tỷ đồng. Kế hoạch chào bán mới được xem là bước mở rộng hợp lý trong bối cảnh công ty đang ghi nhận đà tăng trưởng mạnh mẽ về quy mô tài sản và hiệu quả kinh doanh.

Trong quý III/2025, TCBS đạt 3.164 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 71% so với cùng kỳ. Hầu hết các mảng kinh doanh đều tăng trưởng ấn tượng, trong đó hoạt động tự doanh đóng góp lớn nhất với 1.171 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ. Lãi từ cho vay và phải thu đạt 1.015 tỷ đồng, tăng 44%, trong khi bảo lãnh và đại lý phát hành chứng khoán mang về 421 tỷ đồng, tăng 37%. Mảng môi giới chứng khoán cũng tăng tốc mạnh với doanh thu 318 tỷ đồng, cao hơn 137% cùng kỳ. Nhờ đó, TCBS vươn lên xếp thứ ba về thị phần môi giới trên HOSE, chiếm 7,75%, tăng nhẹ so với mức 7,47% của 6 tháng đầu năm.

Tuy chi phí hoạt động tăng lên 403 tỷ đồng, gấp 2,8 lần cùng kỳ, nhưng lợi nhuận trước thuế quý III/2025 của TCBS vẫn đạt 2.024 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế 1.620 tỷ đồng, lần lượt tăng 84% và 85%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận 7.852 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 36%, và 5.067 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 31% so với cùng kỳ, hoàn thành 88% kế hoạch năm.

Tại thời điểm cuối quý III/2025, tổng tài sản của TCBS đạt 81.773 tỷ đồng, tăng hơn 28.500 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán tiếp tục lập kỷ lục mới ở mức 41.713 tỷ đồng, tăng gần 16.000 tỷ đồng so với đầu năm. Danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) đạt hơn 27.000 tỷ đồng, gồm trái phiếu chưa niêm yết gần 14.000 tỷ đồng, chứng chỉ tiền gửi hơn 7.200 tỷ đồng, trái phiếu niêm yết 4.200 tỷ đồng và cổ phiếu chưa niêm yết khoảng 1.700 tỷ đồng.