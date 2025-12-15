Chứng khoán Kỹ Thương lấy ý kiến cổ đông về kế hoạch phát hành ESOP

(TBTCO) - Chứng khoán Kỹ Thương đang lấy ý kiến cổ đông về loạt phương án liên quan đến kế hoạch vốn, huy động nguồn lực và điều chỉnh khung quản trị, trong đó đáng chú ý là phát hành ESOP và khoản vay 50 triệu USD từ DEG.

Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương (mã Ck: TCX) vừa công bố việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với một loạt nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch vốn, phương án huy động nguồn lực và điều chỉnh cơ cấu quản trị. Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến đã được chốt vào ngày 5/12/2025, thời gian lấy ý kiến kéo dài từ ngày 12 đến ngày 25/12/2025.

Một trong những nội dung đáng chú ý là phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo đề xuất, TCX dự kiến phát hành 275.475 cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn một năm kể từ ngày hoàn tất phát hành. Thời gian triển khai dự kiến rơi vào giai đoạn quý I–II/2026. Nếu phương án được thông qua và phát hành thành công, vốn điều lệ của TCBS sẽ tăng thêm khoảng 2,7 tỷ đồng, lên mức 23.115 tỷ đồng.

Song song với kế hoạch phát hành ESOP, TCX cũng trình cổ đông phê duyệt phương án vay vốn từ tổ chức tài chính DEG với giá trị khoản vay lên tới 50 triệu USD. Khoản vay có thời hạn 5 năm, lãi suất 2,25%/năm và không yêu cầu tài sản bảo đảm. Đáng chú ý, bên cho vay được quyền chuyển đổi khoản nợ thành cổ phần phổ thông của TCX theo các điều kiện thỏa thuận.

Trong trường hợp DEG thực hiện quyền chuyển đổi, TCX sẽ tiến hành phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ này. Thời điểm rút vốn của khoản vay dự kiến vào quý IV/2025 hoặc quý I/2026, qua đó bổ sung nguồn lực tài chính trung và dài hạn cho hoạt động kinh doanh cũng như các kế hoạch đầu tư của công ty.

Bên cạnh các nội dung liên quan đến vốn và huy động tài chính, cổ đông TCX cũng sẽ xem xét, cho ý kiến đối với một số vấn đề thuộc khung quản trị doanh nghiệp. Cụ thể, công ty dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ; điều chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị; đồng thời sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát. Những điều chỉnh này nhằm phù hợp hơn với quy mô vốn, mô hình hoạt động cũng như yêu cầu quản trị của một doanh nghiệp chứng khoán đã niêm yết trên sàn HOSE.