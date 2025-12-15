Hải Phòng tháo gỡ điểm nghẽn, bảo đảm duy trì mục tiêu tăng trưởng cao

(TBTCO) - Sáng 15/12, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với TP. Hải Phòng về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, nhà ở xã hội, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo đó, tại buổi làm việc, ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng cho biết, năm 2025, TP. Hải Phòng đạt tốc độ tăng GRDP ước đạt 11,81%, đứng thứ hai toàn quốc. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố ước đạt trên 187.000 tỷ đồng với điểm nhấn là thu nội địa lần đầu tiên ước đạt 100.000 tỷ đồng; đạt 134,9% dự toán Trung ương giao, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm 2024; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt trên 83.000 tỷ đồng, bằng 125% dự toán Trung ương giao, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Thanh Sơn

Tính đến hết ngày 11/12/2025, thành phố đã giải ngân đạt trên 32.500 tỷ đồng, đạt 90,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; đứng thứ 4/34 tỉnh, thành cả về số vốn đã giải ngân (sau TP. Hồ Chí Minh là 76.329 tỷ đồng; Hà Nội là 61.681 tỷ đồng; Ninh Bình là 33.630 tỷ đồng) và tỷ lệ giải ngân (sau Hà Tĩnh đạt 122,8%, Ninh Bình đạt 116,7%, Thanh Hóa đạt 109,8%); đứng thứ nhất về tỷ lệ giải ngân so với kế hoạch địa phương giao.

Mô hình chính quyền 2 cấp vận hành ổn định, đã cắt giảm tối thiểu 50% thời gian giải quyết 89,7% thủ tục hành chính, đạt hạng 2/34 về cải cách hành chính. TP. Hải Phòng đã triển khai đồng bộ việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí trụ sở, củng cố hạ tầng công nghệ thông tin, kiện toàn nhân sự và chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ để bảo đảm chính quyền cấp xã vận hành thông suốt, liên tục, phục vụ người dân và doanh nghiệp không bị gián đoạn.

Về tình hình hoạt động xuất nhập khẩu, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2025 của TP. Hải Phòng ước đạt 50,14 tỷ USD; tổng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 40,9 tỷ USD. Sản lượng hàng hóa qua cảng 11 tháng đạt 187,63 triệu tấn, tăng 13,5% so với cùng kỳ; ước cả năm 2025 đạt 213 triệu tấn, tăng 12% so với cùng kỳ. Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) 11 tháng đạt 2,59 tỷ USD; tính đến ngày 12/12/2025 đạt hơn 2,7 tỷ USD.

Hoạt động xuất nhập khẩu đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách trên địa bàn thành phố. Ảnh: CTV

Theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao, giai đoạn 2021-2030, Hải Phòng phải hoàn thành 49.400 căn nhà ở xã hội. Dự kiến năm 2025 và năm 2026, thành phố sẽ hoàn thành, bàn giao tổng số 17.910 căn, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao là (là 17.384 căn).

Phát huy những kết quả đạt được, thành phố Hải Phòng đề ra mục tiêu tăng trưởng cao trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Ông Lê Ngọc Châu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, thành phố sẽ tập trung hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập quy hoạch chung thành phố đến năm 2050 và tầm nhìn đến năm 2075 đảm bảo tiến độ, chất lượng và làm tiền đề để góp phần quyết định hướng phát triển thành phố trước mắt cũng như lâu dài. Tiếp đến, xây dựng và triển khai kịch bản tăng trưởng kinh tế với tốc độ tăng trưởng là 13% và cố gắng phấn đấu đạt 14%; kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công với tổng số vốn khoảng 39.000 tỷ đồng ngay từ đầu năm 2026 để tập trung công tác lãnh đạo chỉ đạo theo đúng tiêu chí “6 rõ”.

Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đạt được, TP. Hải Phòng cũng báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác một số khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành một số nội dung. Trong đó, thành phố đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng, Ban Quản lý dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng sớm bàn giao chính thức ranh giới giải phóng mặt bằng để Hải Phòng có cơ sở thực hiện giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ.

Hải Phòng cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các đơn vị liên quan lựa chọn thành phố Hải Phòng là nơi tổ chức triển khai thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi nhằm lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điện gió ngoài khơi đảo Bạch Long Vĩ. Đồng thời lựa chọn Hải Phòng thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng...

Thành phố Hải Phòng đã và đang triển khai nhiều dự án, công trình lớn trong các lĩnh vực giao thông, đô thị, năng lượng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trước mắt cũng như lâu dài. Điển hình như hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bến cảng số 9, số 10, số 11 và số 12, khu bến cảng Lạch Huyện. Khởi công dự án Khu công nghiệp Tân Trào, trong đó đồng thời khởi công Nhà máy nhiệt điện khí LNG Hải Phòng với tổng mức đầu tư 178.000 tỷ đồng; thành lập Khu thương mại tự do theo đúng nghị quyết 226 của Quốc hội; tiếp tục chuẩn bị công tác chuẩn bị, khởi công, khánh thành 13 dự án, công trình có quy mô lớn, ý nghĩa quan trọng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đánh giá cao những kết quả toàn diện và nhiều điểm sáng của Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình khẳng định, Hải Phòng tiếp tục là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng và của đất nước. Với tư duy chiến lược, tầm nhìn mở rộng, Hải Phòng đã xác định đúng đắn các doanh nghiệp hàng đầu là động lực tăng trưởng mới, đồng thời, thành phố đã lắng nghe, đồng hành, thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, đối với tăng trưởng sắp tới các đồng chí làm rõ thêm những động lực tăng trưởng mới, đặc biệt là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chip bán dẫn, những công nghệ ưu tiên.

Thứ hai là cố gắng quan tâm đồng đều đến những vùng có khó khăn, nhất là những khu vực phía Tây Hải Phòng. Về trung tâm năng lượng cũng nên lưu ý là trung tâm liên vùng chứ không cắt từng tỉnh, từng thành phố; một vùng năng năng lượng có điều kiện tự nhiên giống nhau nên có trung tâm năng lượng liên vùng.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ hoan nghênh Hải Phòng đã vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp một cách suôn sẻ, hiệu quả và đã chủ động giải quyết những điểm nghẽn mà nhiều địa phương khác đang vướng mắc. Đồng thời lưu ý, thành phố tiếp tục nâng cao tỷ trọng giải quyết hồ sơ trên nền tảng số để tăng mức độ hài lòng của người dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình khẳng định, Hải Phòng tiếp tục là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng và của đất nước. Ảnh: Thanh Sơn

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cam kết đưa thành phố phát triển nhanh, bền vững. Thành phố Hải Phòng đặt mục tiêu GRDP giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 13% trở lên và kiến nghị 3 nguyên tắc quan trọng. Theo đó, đề nghị Chính phủ cho phép Hải Phòng tiếp cận các đề xuất theo tinh thần kiến tạo phát triển, được vừa tổ chức thực hiện, vừa rút kinh nghiệm; Chính phủ áp dụng cơ chế “luồng xanh” (liên thông, song song, rút gọn) trong chỉ đạo đối với các dự án có ý nghĩa chiến lược quốc gia để giữ nhịp tăng trưởng của cả nền kinh tế; đề nghị Chính phủ ưu tiên bố trí, điều tiết nguồn lực trung hạn cho các dự án hạ tầng chiến lược tại Hải Phòng.