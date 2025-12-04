(TBTCO) - Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng hải Việt Nam (MSB) tiếp tục cung ứng nguồn tín dụng thông qua Giải pháp vay thế chấp M-Flex nhằm cung cấp đòn bẩy tài chính hiệu quả cho doanh nghiệp trong mùa kinh doanh cao điểm cuối năm.

Ưu đãi lãi suất, gia tăng điểm tựa tài chính cho doanh nghiệp

Nhu cầu vốn cuối năm của doanh nghiệp, đặc biệt ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) tăng lên do nhu cầu hàng hóa tăng cao trong các dịp lễ, Tết. Để kịp thời đáp ứng nhu cầu này, MSB tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tối ưu nguồn vốn, sẵn sàng tăng tốc mùa cao điểm cùng Giải pháp vay thế chấp linh hoạt M-Flex.

Với giải pháp M-Flex, MSB chú trọng vào hai yếu tố cốt lõi: chi phí vốn và tính linh hoạt trong tài sản bảo đảm, giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong mọi kế hoạch tài chính.

MSB đồng hành cùng doanh nghiệp tăng tốc cuối năm. Ảnh: MSB.

Cụ thể, MSB áp dụng lãi suất ưu đãi đặc biệt chỉ từ 4,5%/năm cho khách hàng có nhu cầu vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịp cuối năm thông qua giải pháp M-Flex. Đây là một trong những mức lãi suất cạnh tranh trên thị trường, giúp giảm đáng kể áp lực chi phí tài chính cho doanh nghiệp. Gói ưu đãi này được áp dụng với quy mô lớn, khẳng định cam kết mạnh mẽ của MSB trong việc hỗ trợ vốn cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt.

Bên cạnh đó, nhằm tháo gỡ triệt để "điểm nghẽn" về tài sản thế chấp truyền thống, MSB đã mở rộng phạm vi tài sản bảo đảm được chấp nhận. Theo đó, ngoài bất động sản, doanh nghiệp có thể sử dụng linh hoạt các tài sản khác như: quyền tài sản, quyền sở hữu tài sản hoặc ô tô tới 9 chỗ để thế chấp vay vốn. Chính sách này không chỉ giúp gia tăng hạn mức vay, mà còn mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn ngân hàng cho nhiều loại hình doanh nghiệp ở các quy mô và ngành nghề khác nhau.

Tiên phong số hóa và tốc độ phê duyệt vượt trội

MSB tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số thông qua việc ứng dụng công nghệ để tối ưu hóa quy trình cấp tín dụng cho doanh nghiệp. Các giải pháp số hóa trọng tâm được triển khai bao gồm tự động hóa toàn diện quy trình và tốc độ xử lý siêu tốc.

Doanh nghiệp có thể đăng ký mở hạn mức trực tuyến M-Flex ngay trên website của MSB với 2 nhóm hồ sơ (không cần nộp hồ sơ bản cứng), sau đó, hệ thống của MSB sẽ tự động đánh giá. Với thời gian phê duyệt siêu tốc chỉ trong 4 giờ làm việc kể từ lúc MSB nhận đủ hồ sơ, các doanh nghiệp không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn giải quyết nhu cầu tài chính một cách nhanh chóng, kịp thời chớp các cơ hội kinh doanh mùa cao điểm.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp có doanh thu từ 10 tỷ đồng trở lên (theo báo cáo thuế năm gần nhất) đáp ứng điều kiện của chương trình có thể nhận mức lãi suất hấp dẫn cùng hạn mức tín dụng tối đa 15 tỷ đồng. Thời gian cấp hạn mức tối đa 12 tháng giúp doanh nghiệp dễ dàng điều chỉnh kế hoạch trả nợ phù hợp với dòng tiền thực tế.

Giải pháp này được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng về vốn và các thủ tục tiếp cận vốn. Chính vì vậy, chỉ mới ra mắt thị trường một thời gian ngắn, giải pháp đã nhận được sự quan tâm và trải nghiệm của nhiều doanh nghiệp.

Sau 8 tháng triển khai, M-Flex đã góp phần tăng 33% trong tổng danh mục khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) mới được phê duyệt của MSB; thời gian phê duyệt tối đa 4 giờ làm việc, trong đó có 70% hồ sơ trả kết quả phê duyệt trong vòng 1 giờ kể từ khi khách hàng nộp hồ sơ đầy đủ (trong khi hồ sơ phê duyệt luồng thường từ 10 ngày đến 2 tuần).

Đại diện MSB chia sẻ về M-Flex tại Vietnam Innovation Summit 2025.

“Với M-Flex, MSB không chỉ cung cấp nguồn vốn nhanh chóng, ưu đãi, mà còn trở thành người bạn đồng hành tin cậy giúp doanh nghiệp vượt qua những rào cản về tài chính, tăng tốc phát triển và vững bước trên thị trường đầy thách thức” - ông Trần Bình Trọng - Giám đốc Kinh doanh Khách hàng doanh nghiệp miền Nam MSB chia sẻ.