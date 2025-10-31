(TBTCO) - Kết thúc 9 tháng 2025, MSB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt 10.197 tỷ đồng, tăng 2,3% cùng kỳ, trong đó, thu nhập lãi thuần tăng tới 11,3% nhờ tăng trưởng tín dụng tích cực 15%. Nhờ đó, tổng tài sản của MSB cũng “về đích” sớm, đạt gần 356.000 tỷ đồng khi tăng 11%. Ngân hàng cũng ghi dấu bước tiến rõ nét trên hành trình phát triển bền vững.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - mã Ck: MSB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025.

Báo cáo tài chính mới công bố cho thấy, 9 tháng 2025, MSB ghi nhận kết quả kinh doanh ổn định với lợi nhuận đạt trên 4.760 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 356.000 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng thu nhập hoạt động của MSB đạt 10.197 tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập lãi thuần - nguồn đóng góp chính tăng 11,3% cùng kỳ, đạt 7.904 tỷ đồng.

Dù lãi suất huy động khá cao so với các năm trước và MSB vẫn đang cân đối lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng, nhưng với kinh nghiệm quản trị chi phí vốn hiệu quả, MSB giữ biên lãi thuần (NIM) 12 tháng gần nhất ở mức 3,45%.

Kết thúc 9 tháng, tổng thu nhập hoạt động của MSB đạt 10.197 tỷ đồng, tăng 2,3% cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần -nguồn đóng góp chủ lực tăng 11,3%, một phần nhờ tăng trưởng tín dụng đạt trên 15%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của MSB đạt 4.760 tỷ đồng, phản ánh hiệu quả hoạt động ổn định ở các mảng cốt lõi được đảm bảo ổn định và từng bước tối ưu.

Bên cạnh đó, thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 12,7%, đạt 1.547,2 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng đồng đều ở các mảng thanh toán, ngân quỹ, ủy thác và đại lý. Giữ đà từ các quý trước, đây tiếp tục là mảng đóng góp tích cực vào cơ cấu thu nhập phi tín dụng của ngân hàng và góp phần hỗ trợ các hoạt động khác kém thuận lợi hơn.

Ở chiều chi phí, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 8,8% còn 1.572,3 tỷ đồng.

Đồ hoạ: Ánh Tuyết.

Bên cạnh đó, tính đến cuối tháng 9/2025, tổng tài sản của MSB tăng 11% so với cuối năm 2024, đạt gần 356.000 tỷ đồng, bằng 101,7% kế hoạch đề ra (350.000 tỷ đồng). Hoạt động cho vay khách hàng tiếp tục là yếu tố thúc đẩy chính khi dư nợ cho vay đạt hơn 204.950 tỷ đồng, đưa tăng trưởng tín dụng đạt mức 15,1%, thể hiện khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế trong bối cảnh thị trường có tín hiệu hồi phục.

Tiền gửi khách hàng đạt gần 183.400 tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt hơn 51.000 tỷ đồng, tăng 25% so với cuối năm 2024 và chiếm 27,83% tổng huy động. Tỷ lệ CASA tiếp tục tăng quý thứ 4 liên tiếp, cho thấy nỗ lực của MSB trong việc nâng cao trải nghiệm số và khai thác hiệu quả tệp khách hàng thông qua chuỗi sản phẩm, dịch vụ thuận ích.

Tiền gửi có kỳ hạn tăng 16%, đạt gần 132.360 tỷ đồng, góp phần duy trì cơ cấu vốn ổn định và bền vững. Song song, phát hành giấy tờ có giá đạt gần 26.100 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm 2024, hỗ trợ MSB đa dạng hóa nguồn vốn và tối ưu chi phí huy động.

Về quản trị rủi ro và các chỉ tiêu an toàn, tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất (CAR) cuối quý III/2025 của MSB đạt 12,18%; nợ xấu (NPL) riêng lẻ của MSB ở mức 1,9%, thấp hơn ngưỡng quy định của Ngân hàng Nhà nước và phản ánh mức độ ổn định trong kiểm soát chất lượng tín dụng.

Tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) giảm từ 73,91% (quý II) xuống 71,31% (quý III), tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (MTLT) được kiểm soát ở mức 27,03%, đảm bảo thanh khoản an toàn và linh hoạt.

Hướng tới gia tăng quy mô hoạt động và tạo động lực phát triển các dự án chiến lược, vừa qua, MSB đã phát hành cổ phiếu tỷ lệ 20% để trả cổ tức và sẽ hoàn thành việc tăng vốn lên 31.200 tỷ đồng trong quý cuối năm. Điều này không chỉ thể hiện cam kết đảm bảo quyền lợi cho cổ đông mà còn đánh dấu chặng đường phát triển mới của MSB với quy mô lớn hơn và tiềm năng tạo nên những bước đột phá.

Trong những năm gần đây, MSB là một trong các ngân hàng trả cổ tức đều đặn với tỷ lệ cổ tức cao trên thị trường. Đây cũng là cơ sở củng cố niềm tin và thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư với cổ phiếu MSB.

Trong 9 tháng 2025, đặc biệt quý III/2025 cũng ghi dấu nhiều bước tiến của MSB trên hành trình phát triển bền vững. Ngân hàng xem đây không chỉ là bắt nhịp xu hướng toàn cầu, mà còn là tầm nhìn dài hạn và sự bắt buộc tuân thủ nhằm đảm bảo cân bằng giữa mục tiêu lợi nhuận, lợi ích xã hội và bảo vệ môi trường./.