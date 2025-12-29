Kết quả kinh doanh quý IV/2025 phân hóa sâu giữa các nhóm ngành

(TBTCO) - Trong quý IV/2025, kết quả kinh doanh theo ngành vẫn duy trì đà tăng, song không còn lan tỏa đồng đều như giai đoạn trước. Sự khác biệt về mặt bằng lợi nhuận cùng kỳ, nhu cầu thị trường và khả năng kiểm soát chi phí đang tạo ra khoảng cách rõ nét giữa các ngành.

Theo phân tích của Công ty Chứng khoán MB (MBS), kết quả kinh doanh quý IV/2025 cho thấy, nhiều nhóm ngành vẫn duy trì được đà tăng trưởng, song mức độ phân hóa giữa các ngành ngày càng rõ nét. Ngành ngân hàng được dự báo tăng trưởng chậm lại so với các quý trước, chủ yếu do nền cao của quý IV/2024, đặc biệt tại nhóm ngân hàng quốc doanh. Dù vậy, tăng trưởng tín dụng toàn ngành năm 2025 vẫn được kỳ vọng tăng khoảng 20% so với đầu năm.

Biên lãi ròng của các ngân hàng nhìn chung được dự báo đi ngang so với mức bình quân 9 tháng đầu năm. Việc lãi suất huy động và lãi suất liên ngân hàng nhích nhẹ trong quý cuối năm có thể tạo áp lực nhất định lên chi phí vốn, song lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới cũng được điều chỉnh theo mặt bằng đầu vào, qua đó giúp hạn chế tác động tiêu cực lên biên lãi ròng (NIM).

Trong khi đó, chi phí trích lập dự phòng năm 2025 được dự báo chỉ tăng nhẹ khoảng 2,7% so với năm 2024 nhờ chất lượng tài sản toàn ngành có dấu hiệu cải thiện rõ rệt kể từ quý II. Trên cơ sở đó, lợi nhuận sau thuế của nhóm ngân hàng theo dõi được ước tính tăng 13% so với cùng kỳ trong quý IV/2025, đưa tăng trưởng lợi nhuận cả năm lên khoảng 16%. Dù tăng trưởng toàn ngành có phần chậm lại do nền cao của năm 2024 tại các ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank và BIDV, một số ngân hàng thương mại cổ phần vẫn ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật nhờ tăng trưởng tín dụng cao trong quý.

Ở lĩnh vực bất động sản, lợi nhuận tiếp tục trên đà phục hồi trong quý cuối năm 2025 khi hoạt động mở bán diễn ra khá tích cực tại nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Khang Điền, Nam Long... Tuy nhiên, tăng trưởng lợi nhuận có sự phân hóa khi hoạt động bàn giao không còn dồn mạnh vào quý IV, mà đã được phân bổ đều hơn từ đầu năm hoặc từ quý III, khiến mức tăng trong quý cuối năm kém đột biến so với các năm trước.

Bên cạnh hoạt động cốt lõi, một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận bất thường từ chuyển nhượng vốn, trong khi một số khoản tương tự được kỳ vọng sẽ ghi nhận vào năm sau. Đáng chú ý, trong quý IV/2025, nhiều văn bản pháp lý quan trọng đã được ban hành nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường, trong đó có Nghị quyết số 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai và các nghị định liên quan đến nhà ở xã hội.

“Những nỗ lực hoàn thiện chính sách được kỳ vọng hỗ trợ quá trình triển khai dự án, đồng thời cải thiện tính minh bạch và ổn định của thị trường bất động sản trong trung hạn” - ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Khối Nghiên cứu, MBS khẳng định.

Thị trường bất động sản khu công nghiệp ghi nhận sự trở lại của hoạt động đàm phán và ký kết hợp đồng, song lợi nhuận quý IV/2025 của nhóm doanh nghiệp trong phạm vi nghiên cứu được dự báo giảm so với cùng kỳ do không còn khoản chuyển nhượng dự án lớn. Dù vậy, một số doanh nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng nhờ các hợp đồng đã ký và đã ghi nhận phần lớn dòng tiền từ trước.

Đối với bất động sản khu công nghiệp, các doanh nghiệp đang dần thích ứng với bối cảnh mới sau khi Mỹ công bố thuế đối ứng. Giai đoạn tháng 8 - 11/2025, vốn FDI giải ngân tăng 11% so với cùng kỳ, hoạt động xuất nhập khẩu của khu vực FDI cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, qua đó hỗ trợ nhu cầu thuê đất và nhà xưởng.

Trong khi đó, ngành vật liệu cơ bản, đặc biệt là thép, tiếp tục hưởng lợi từ thị trường nội địa trong mùa cao điểm xây dựng cuối năm. Sản lượng tiêu thụ nội địa được dự báo tăng mạnh so với cùng kỳ, nhờ nhu cầu cải thiện từ thị trường bất động sản và tiến độ giải ngân đầu tư công tích cực. Phân khúc thép cuộn cán nóng ghi nhận mức tăng trưởng cao nhờ đóng góp từ dự án Dung Quất 2 của Hòa Phát và xu hướng thay thế nguồn cung từ Trung Quốc.

Dù nhu cầu cải thiện, giá thép trong quý IV/2025 vẫn đi ngang do áp lực giảm giá từ thị trường quốc tế. Tuy nhiên, giá nguyên vật liệu đầu vào thấp hơn so với nền cao năm 2024 giúp biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thép tiếp tục phục hồi, qua đó hỗ trợ tăng trưởng lợi nhuận.

Ngành dầu khí tiếp tục ghi nhận đà phục hồi trong quý IV/2025, trong bối cảnh khung pháp lý cho toàn chuỗi giá trị được hoàn thiện hơn, đặc biệt là việc ban hành Nghị quyết số 66.6/2025/NQ-CP của Chính phủ về quy định về xử lý khó khăn, vướng mắc trong giao quyền phê duyệt một số nội dung trong hoạt động dầu khí.

Ở thượng nguồn, lợi nhuận có sự phân hóa khi Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) chịu áp lực từ các hợp đồng EPC/EPCI biên thấp, trong khi Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PVD) tăng trưởng mạnh nhờ giàn khoan mới. Ở trung nguồn, nhu cầu vận tải dầu thô và LNG gia tăng giúp Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVT) và PV Gas cải thiện lợi nhuận. Tại hạ nguồn, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nổi bật với mức tăng trưởng cao từ nền thấp, trong khi Petrolimex duy trì kết quả ổn định.

Ở lĩnh vực điện, quý IV/2025 ghi nhận điểm sáng từ nhóm thủy điện khi điều kiện thủy văn thuận lợi kéo dài giúp sản lượng tăng mạnh, hỗ trợ kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp như Hà Đô và Công ty cổ phần Cơ điện lạnh (REE). Điện khí phục hồi từ nền thấp, trong khi điện than chịu áp lực do sản lượng huy động giảm và giá trên thị trường điện cạnh tranh ở mức thấp.

“Với năng lượng tái tạo, dù vẫn tồn tại rủi ro cắt giảm công suất cục bộ, đây vẫn là nhóm nguồn điện được ưu tiên trong hệ thống, đặc biệt trong bối cảnh nhiều chính sách mới được ban hành nhằm tháo gỡ điểm nghẽn cho ngành năng lượng” - ông Dũng nhận định.

Cuối cùng, ngành tiêu dùng, bán lẻ và logistics tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực nhờ nhu cầu nội địa phục hồi và hoạt động thương mại duy trì tăng trưởng cao trong mùa cao điểm cuối năm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng trưởng ổn định, các mô hình bán lẻ hiện đại cho thấy hiệu quả rõ nét, trong khi xuất nhập khẩu duy trì đà tăng hai chữ số giúp các doanh nghiệp cảng biển, vận tải và chuyển phát hưởng lợi./.