Giá vàng hôm nay (30/10): Vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu tăng tới 3,6 triệu đồng/lượng

|Sáng 30/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.935,35 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:27:40 sáng 30/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.935,35 USD/oune, giảm 32,07 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,81%.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,859 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do, (27.655 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,15 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Thị trường trong nước
Tại thời đểm 05:30 sáng 30/10, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Riêng Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 147,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng tới 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng bán ra.
Phú Quý SJC tăng giá vàng miếng thêm 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mốc 145,6 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng bật tăng mạnh so với rạng sáng qua.
Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 143,8 - 146,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mốc 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.
Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 145,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.