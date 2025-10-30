Giá vàng hôm nay (30/10): Vàng miếng tại Bảo Tín Minh Châu tăng tới 3,6 triệu đồng/lượng

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục giảm. Trong nước, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn ngược chiều tăng. Mức tăng mạnh nhất thuộc về vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, tăng tới 3,6 triệu đồng/lượng.

Sáng 30/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.935,35 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:27:40 sáng 30/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 3.935,35 USD/oune, giảm 32,07 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,81%.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 123,859 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do, (27.655 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 133,15 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời đểm 05:30 sáng 30/10, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Riêng Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 147,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng tới 3,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 3 triệu đồng/lượng bán ra.

Phú Quý SJC tăng giá vàng miếng thêm 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở mốc 145,6 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu thế với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng bật tăng mạnh so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 143,8 - 146,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 144,6 - 147,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mốc 145 - 148 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 1,7 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 146,5 - 149,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 3,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 145,1 - 148,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.