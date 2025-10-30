Giá iPhone 16, iPhone 16 Pro giảm sâu nhất kể từ khi ra mắt

Sau khi iPhone 17 ra mắt, giá iPhone 16, iPhone 16 Pro đang bước vào giai đoạn giảm giá sâu nhất kể từ khi lên kệ. Với mức giá từ 20.900.000 đồng - 30.500.000 đồng, iPhone 16 và iPhone 16 Pro vẫn là dòng sản phẩm đa dạng, dễ dàng phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Giá iPhone 16 Pro đang bước vào giai đoạn giảm giá sâu nhất kể từ khi lên kệ. Ảnh tư liệu

Khảo sát thị trường cho thấy, mức giảm giá của iPhone 16 và iPhone 16 Pro năm nay diễn ra nhanh hơn so với chu kỳ của iPhone 14 và iPhone 15 trước đây, do iPhone 17 series đã chính thức ra mắt và tạo áp lực cạnh tranh về giá.

Cụ thể, iPhone 16 bản tiêu chuẩn (128GB) được bán phổ biến ở mức 20.900.000 - 21.300.000 đồng, giảm khoảng 2.000.000 đồng, tương đương 7 - 9% so với giá niêm yết ban đầu 23.000.000 đồng.

Phiên bản iPhone 16 (256GB) dao động quanh 22.900.000 đồng, trong khi bản 512GB có giá khoảng 27.990.000 đồng, thấp hơn gần 3.000.000 đồng so với lúc mở bán.

Ở phân khúc cao cấp hơn, iPhone 16 Pro (128GB) được niêm yết khoảng 24.900.000 đồng, giảm gần 4.000.000 đồng so với thời điểm tháng 9/2024.

Trong khi đó, mẫu iPhone 16 Pro Max (256GB) giảm từ mức 34.990.000 đồng xuống còn 29.600.000 - 30.500.000 đồng, tức giảm khoảng 13 - 15%.

Các chương trình ưu đãi như trả góp 0%, thu cũ đổi mới, hoặc giảm trực tiếp khi thanh toán qua ví điện tử cũng góp phần giúp giá thực tế của iPhone 16 thấp hơn giá niêm yết thêm từ vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng.

Với những người dùng không quá chạy theo công nghệ mới nhất, iPhone 16 là lựa chọn hợp lý. Đây vẫn là chiếc smartphone có hiệu năng và camera hàng đầu, với chip A18 Bionic đủ mạnh cho hầu hết nhu cầu sử dụng. So với iPhone 17, sự khác biệt trong trải nghiệm hàng ngày là rất nhỏ, trong khi mức giá chênh lệch tới 6 - 8 triệu đồng./.