Ngày 30/10: Giá bạc đồng loạt bật tăng mạnh

Giá bạc thế giới tiếp tục tăng trong phiên giao dịch sáng 30/10. Trong nước, sau phiên giảm sâu đã đồng loạt bật tăng mạnh.

Sáng 30/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,825 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 30/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.851.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.908.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 84.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 86.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 29/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.579.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.609.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 67.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 29/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng, hiện niêm yết tại mức 1.581.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.615.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 67.000 đồng/lượng cả chiều mua và bán so với sáng 29/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 30/10/2025

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.579.000 1.609.000 1.581.000 1.615.000 1 kg 42.112.000 42.910.000 42.164.000 43.061.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.587.000 1.617.000 1.588.000 1.619.000 1 kg 42.318.000 43.122.000 42.360.000 43.173.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 30/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.851.000 1.908.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 49.359.877 50.879.873

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 05:46:19 sáng 30/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 47,825 USD/oune, tăng 0,892 USD/oune so với phiên sáng 29/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.257.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.262.000 đồng/ounce ở chiều bán ra, tăng 21.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 20.000 đồng/ounce ở chiều bán ra so với phiên sáng 29/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 05:46:19 sáng 30/10/2025

Thị trường bạc bắt đầu hồi phục vào phiên sáng, nhưng vẫn khá trầm lắng, bởi các đợt mua quá mức trước đó vẫn ảnh hưởng đến thị trường. Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis tại FX Empire, hiện tại, giá bạc có thể biến động nhưng các đợt tăng giá sẽ được các nhà đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng./.