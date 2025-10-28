Giá vàng hôm nay (28/10): Tiếp tục giảm sâu

Sáng nay, giá vàng thế giới tiếp tục giảm thêm gần 3% chỉ trong 24 giờ. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn cũng đồng loạt lao dốc.

Sáng 28/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.990,71 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:27:20 sáng 28/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 3.990,71 USD/oune, giảm 122,77 USD/oune, tương đương với mức giảm 2,98% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 125,631 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.543 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 132,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 28/10, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng tại mức 147,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đều có giá bán ra là 148,4 triệu đồng/lượng, giảm cả 2 chiều so với mức giá phiên 27/10, với mức giảm nhiều nhất 800.000 đồng/lượng.

Riêng thương hiệu Phú Quý có giá mua vào tăng 200.000 đồng/lượng, giao dịch ở mức 146,9 triệu đồng/lượng và thấp hơn Bảo Tín Minh Châu là 1 triệu đồng/lượng mua vào.

Đối với thị trường vàng nhẫn, giá cũng đồng loạt giảm sâu, tuy nhiên vẫn niêm yết mức giá lên tới 152 triệu đồng/lượng bán ra, cao hơn nhiều so với giá vàng miếng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 145 - 147,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 145,8 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 700.000 đồng/lượng) và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 800.000 đồng/lượng).

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 145,4 triệu đồng/lượng mua vào (giảm 800.000 đồng/lượng) và 148,3 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 900.000 đồng/lượng).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 149 - 152 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 145,4 triệu đồng/lượng mua và 148,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 800.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều./.