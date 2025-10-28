TP.Hồ Chí Minh nhiều dự án trọng điểm chậm giải ngân vốn giải phóng mặt bằng

(TBTCO) - Nhiều dự án trọng điểm tại khu vực Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh được bố trí vốn giải phóng mặt bằng hàng nghìn tỷ đồng, nhưng đến nay tiến độ giải ngân vẫn chậm.

Ngày 27/10, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh (Tổ trưởng Tổ công tác số 3 về giải ngân đầu tư công) đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân đầu tư công tại các dự án trọng điểm ở khu vực Bình Dương.

Tại dự án đường Vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh (đoạn từ cầu Thủ Biên đến sông Sài Gòn), chiều dài 27,8 km, diện tích đất cần thu hồi là 250,4 ha, tiến độ thực hiện khá chậm.

Năm 2025, dự án này được bố trí kế hoạch vốn 7.307 tỷ đồng, đến nay, UBND các xã, phường mới phê duyệt giá đất cụ thể và phương án bồi thường cho 268 trường hợp (hơn 1.312 tỷ đồng, đạt 17% kế hoạch)

Còn dự án đường Thủ Biên - Đất Cuốc (đoạn kéo dài 12,5 km), diện tích đất cần thu hồi là 27,8 ha, kế hoạch vốn được giao năm nay là 549,5 tỷ đồng, đến nay mới phê duyệt phương án bồi thường cho 44 trường hợp (73,4 tỷ đồng), đạt tỷ lệ giải ngân 13%.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4, TP. Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Bình Dương

Một dự án trọng điểm khác là cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành (đoạn qua tỉnh Bình Dương cũ) có chiều dài 45,7 km, diện tích thu hồi 344 ha cũng giải ngân rất chậm. Năm 2025, Dự án được giao kế hoạch vốn là 8.000 tỷ đồng, song đến nay mới giải ngân được 2.794 tỷ đồng, tương đương 35% kế hoạch.

Tiến độ giải ngân khả quan nhất thuộc về dự án nạo vét, gia cố suối Cái (đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai) dài 18,9 km. Năm 2025, dự án này được giao kế hoạch vốn là 305 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân 245 tỷ đồng (đạt 80%). Dự kiến toàn bộ số vốn của dự án sẽ giải ngân hết trong tháng 11/2025.

Theo phản ánh của các xã, phường có các dự án đi qua, việc giải phóng mặt bằng đang gặp khó khăn do thiếu quỹ đất tái định cư cho người dân. Trong khi tiến độ cập nhật bản vẽ hồ sơ phương án bồi thường giải phóng mặt bằng chậm, công tác phối hợp giữa trung tâm phát triển quỹ đất và chính quyền cơ sở chưa đồng bộ, dẫn đến chậm bàn giao mặt bằng.

Vì vậy, các địa phương kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Sở Xây dựng sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về phân bổ quỹ nền tái định cư trên toàn thành phố.

Sau buổi kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Bùi Minh Thạnh có buổi làm việc với các xã, phường có dự án đi qua và yêu cầu bí thư, chủ tịch các phường, xã phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng để quy hoạch quỹ đất tái định cư cho các dự án trên địa bàn.

Về phía các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu, cần có hướng dẫn thống nhất về phân bổ quỹ nền tái định cư trên toàn thành phố, vì hiện nay, quỹ đất tái định cư chưa được phân bổ đồng đều giữa các địa phương.

Ông Thạnh lưu ý các địa phương khi giải phóng mặt bằng, công tác tái định cư phải được đặc biệt quan tâm, đảm bảo đời sống của người dân tại nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Đối với những chính sách hỗ trợ khác trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các phương án hỗ trợ của TP. Hồ Chí Minh cũ, tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, sau đó lựa chọn chính sách tối ưu để tham mưu UBND Thành phố ban hành chính sách mới, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân khi di dời để nhường đất cho dự án.