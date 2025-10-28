Ngày 28/10: Giá dầu thế giới tiếp đà lao dốc

Giá dầu thế giới hôm nay (28/10) tiếp tục giảm nhẹ, trong bối cảnh kế hoạch tăng sản lượng của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) lấn át kỳ vọng về một khuôn khổ thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Quốc cùng với tác động của việc Mỹ áp lệnh trừng phạt mạnh tay đối với Nga.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 28/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 0,32 USD/thùng, tương đương gần 0,5%, xuống còn 65,62 USD/thùng; giá dầu WTI giảm 0,19 USD/thùng, tương đương 0,3%, xuống còn 61,31 USD/thùng.

Theo các nguồn tin, 8 quốc gia thuộc liên minh OPEC+ đang nghiêng về quyết định tăng nhẹ sản lượng trong tháng 12 theo đề xuất của Saudi Arabia nhằm giành lại thị phần trên thị trường năng lượng toàn cầu.

“Giá dầu thô đang “tạm nghỉ” sau đợt tăng mạnh tuần trước, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuẩn bị gặp gỡ cùng đoàn cố vấn vào thứ Năm để hy vọng giải quyết hầu hết các bất đồng thương mại”, ông Dennis Kissler, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách giao dịch tại BOK Financial nhận định.

Theo Reuters, những lo ngại về nhu cầu tiêu thụ dầu kém tiếp tục gây sức ép lên giá, khi giá dầu Brent đầu tháng này đã rơi xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5. Tuy nhiên, lệnh trừng phạt mới của Mỹ áp lên Nga cùng mức tiêu thụ trong nước của Mỹ tăng mạnh hơn dự kiến đã phần nào giúp giá dầu phục hồi.

Trong năm nay, OPEC+ đã đảo ngược chính sách cắt giảm sản lượng trước đó, chuyển sang tăng khai thác nhằm giành lại thị phần, góp phần kiềm chế đà tăng quá mức của giá dầu.

Tuần trước, giá dầu Brent và WTI lần lượt tăng 8,9% và 7,7% do các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu đối với Nga./.