Giá heo hơi hôm nay (26/10) tiếp tục duy trì đà ổn định trên cả ba miền, dao động trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg. Thị trường đang trong giai đoạn “giữ giá”, chờ lực mua tăng trở lại từ các lò mổ và doanh nghiệp chế biến trước mùa cao điểm cuối năm.

Giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 50.000 - 55.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang, không có điều chỉnh mới ở bất kỳ địa phương nào.

Trong đó, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hà Nội hiện vẫn dẫn đầu khu vực với mức 55.000 đồng/kg. Các tỉnh như Tuyên Quang, Thái Nguyên, Hải Phòng, Ninh Bình và Phú Thọ duy trì ở mức 54.000 đồng/kg.

Các địa phương gồm Lạng Sơn, Quảng Ninh, Sơn La, Lào Cai và Điện Biên thu mua heo quanh mức 53.000 đồng/kg, còn Lai Châu tiếp tục là nơi có giá thấp nhất miền, đạt 52.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi miền Bắc hôm nay ổn định, dao động trong khoảng 52.000 - 55.000 đồng/kg.

Nguồn cung heo thịt tại miền Bắc hiện khá ổn định, trong khi nhu cầu giết mổ cho các chợ đầu mối ở Hà Nội, Hải Phòng và Nam Định vẫn đều đặn. Nhiều hộ nuôi đang tạm giữ đàn, chờ giá tăng vào cuối tháng 11 khi sức mua phục hồi trước mùa Tết.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay vẫn khá yên ắng, không có biến động mới so với ngày trước đó.

Theo đó, giá heo tại thị trường Thanh Hóa và Nghệ An hiện được thu mua ở mức 53.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Hà Tĩnh, Huế và Lâm Đồng cùng ghi nhận 52.000 đồng/kg. Các tỉnh Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Khánh Hòa giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg, trong khi Gia Lai vẫn là địa phương có giá thấp nhất khu vực ở 50.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên ổn định tại mức 50.000 - 53.000 đồng/kg.

Theo các thương nhân, việc vận chuyển và thu mua heo ở Tây Nguyên gặp khó do mưa lớn sau bão số 12, song nguồn cung vẫn đảm bảo nhờ người nuôi chủ động dự trữ thức ăn. Cục Chăn nuôi cho biết, khu vực miền Trung - Tây Nguyên hiện có khoảng 6 triệu con heo thịt, chiếm gần 18% tổng đàn cả nước, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ổn định đến hết năm.

Tại miền Nam, giá heo hơi cũng không biến động, các địa phương đều giữ nguyên mức giá so với hôm trước. Hiện mức giá phổ biến là 52.000 đồng/kg tại Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP. Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Riêng Vĩnh Long đang thu mua ở mức thấp nhất khu vực là 51.000 đồng/kg; trong khi Cà Mau ghi nhận mức cao nhất là 53.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi khu vực miền Nam hôm nay ổn định trong khoảng 51.000 - 53.000 đồng/kg.

Theo các thương nhân tại chợ Bình Điền, nếu nhu cầu từ các lò mổ và chuỗi siêu thị tại TP. Hồ Chí Minh phục hồi trong đầu tháng 11, giá heo có thể tăng thêm khoảng 500 đồng/kg./.