Ngày 26/10: Giá thép trên sàn giao dịch giảm do nhu cầu Trung Quốc suy yếu

Giá quặng sắt hôm nay (26/10) giảm do nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu, biên lợi nhuận thép thu hẹp. Trong nước, giá thép ổn định, dao động 12.520 - 13.640 đồng/kg.

Giá thép trong nước hôm nay ổn định. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Thượng Hải giảm 0,63% (19 Nhân dân tệ) về mức 2.985 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,25% (2 Nhân dân tệ) lên mức 801 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 11 trên Sàn Singapore-SGX giảm 0,45 USD về mức 104,2 USD/tấn.

So với cuối tuần trước, giá thép gần như đi ngang, trong khi quặng sắt Đại Liên tăng 1,6% và quặng sắt Singapore tăng 0,6%.

Giá hợp đồng quặng sắt SGX giảm trong phiên giao dịch cuối tuần, chấm dứt chuỗi ba phiên tăng liên tiếp, khi nhu cầu tại Trung Quốc suy yếu do biên lợi nhuận sản xuất thép bị thu hẹp.

Tương tự, hợp đồng quặng sắt giao tháng 1/2026 trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) kết thúc phiên giao dịch giảm 0,58%, xuống còn 771 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 108,24 USD/tấn), ghi nhận mức giảm nhẹ 0,1% trong cả tuần.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải, các sản phẩm thép diễn biến trái chiều. Hợp đồng thép cây giảm 0,75%, thép cuộn dây giảm 0,18%, trong khi thép cuộn cán nóng nhích nhẹ 0,03% và thép không gỉ tăng 0,71%.

Giá thép xây dựng trong nước

Tại thời điểm sáng ngày 26/10, cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định.

Tại miền Bắc: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 lên mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thương hiệu thép Việt Ý, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.880 đồng/kg.

Thép Việt Đức, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.350 đồng/kg, thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép Việt Sing, với thép cuộn CB240 có giá 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức giá 12.930 đồng/kg.

Thép VAS, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.330 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg.

Tại miền Trung: Thép Hòa Phát, với dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 10.090 đồng/kg.

Thép Việt Đức, hiện dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.650 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.050 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.430 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.830 đồng/kg.

Tại miền Nam: Thép Hòa Phát, thép cuộn CB240, ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 13.090 đồng/kg.

Thép VAS, dòng thép cuộn CB240 ở mức 13.130 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.730 đồng/kg./.