Đặc sắc Tuần lễ tôn vinh Nông sản Việt 2025

(TBTCO) - Chiều ngày 24/10/2025, tại Nhà Triển lãm số 45 Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) tổ chức Lễ khai mạc Tuần lễ Nông sản Việt 2025.

Tuần lễ Nông sản Việt 2025 là dịp để các địa phương giới thiệu, quảng bá những sản phẩm nông sản đặc trưng, góp phần kết nối cung cầu, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và khẳng định thương hiệu nông sản Việt trên thị trường.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công thương phát biểu khai mạc sự kiện. Ảnh: Hải Anh

Tại đây, hàng trăm mặt hàng nông sản đặc sắc được giới thiệu, tạo nên không gian trưng bày đa dạng, hấp dẫn, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Khu trưng bày được bố trí thành 5 khu vực theo vùng địa lý 34 địa phương, mỗi tỉnh, thành phố giới thiệu một sản phẩm nông sản đặc trưng, tiêu biểu của mình, phản ánh sự phong phú của nguồn cung nông sản Việt.

Nhiều sản phẩm đã khẳng định thương hiệu trên thị trường như chè Thái Nguyên, cam Hòa Bình, cà phê Buôn Ma Thuột, mật ong Tây Nguyên, gạo ST25, cùng nhiều sản vật đặc trưng vùng miền khác. Không gian trưng bày góp phần quảng bá hình ảnh nông sản Việt và thúc đẩy kết nối cung cầu.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ ra mắt "Bản đồ Nông sản Việt", sáng kiến do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước xây dựng.

Theo kế hoạch, giai đoạn đầu, Bản đồ Nông sản Việt sẽ giới thiệu một số sản phẩm nông sản tiêu biểu của từng tỉnh, thành phố, đại diện cho lợi thế, bản sắc và giá trị kinh tế đặc trưng của địa phương. Danh mục sản phẩm do các địa phương đề xuất, trên cơ sở bảo đảm tiêu chí về chất lượng, uy tín và tính đại diện vùng miền. Cách tiếp cận này giúp phản ánh bức tranh đa dạng, phong phú của nông sản Việt.