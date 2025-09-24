Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu tiềm năng nâng tầm sản phẩm nông sản OCOP 5 sao cấp quốc gia

(TBTCO) - Khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu sáp nhập với TP. Hồ Chí Minh kể từ 1/7/2025, có nhiều tiềm năng phát triển nông sản OCOP hướng đến tiểu chuẩn 5 sao cấp quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế Nam bộ.

Hơn 230 sản phẩm được công nhận OCOP

Theo thống kê của cơ quan chức năng, tính đến hết tháng 5/2025, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu có 234 sản phẩm được công nhận OCOP, gồm 131 sản phẩm 3 sao và 103 sản phẩm 4 sao. Các sản phẩm được phân bố đa dạng theo nhóm ngành: thực phẩm, đồ uống, thảo dược, thủ công mỹ nghệ và dịch vụ du lịch nông thôn. Trong đó, nhóm thực phẩm chiếm tỷ lệ cao nhất, gắn liền với đặc trưng vùng miền, thói quen sinh hoạt và truyền thống văn hóa bản địa.

Sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với làng nghề truyền thống tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: TL

Khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu đang đẩy mạnh phát triển chuỗi giá trị, chuyển đổi số và xúc tiến thương mại, từng bước nâng tầm nông sản đặc trưng trên thị trường trong và ngoài nước.

Hiện nay, các đơn vị chức năng phối hợp với chính quyền địa phương khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu đang tích cực hướng dẫn, hỗ trợ các chủ thể phát triển sản phẩm OCOP theo chiều sâu, trong đó ưu tiên nâng cấp các sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, đáp ứng tốt hơn yêu cầu về số lượng, chất lượng, mẫu mã và truy xuất nguồn gốc. Cùng với đó là hỗ trợ xây dựng thương hiệu, bao bì, nhãn hiệu và tham gia các chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài nước.

Ngành nông nghiệp cũng tham mưu triển khai đồng bộ các chính sách khuyến nông, khuyến công, kết hợp chuyển đổi số, xúc tiến thương mại để kết nối sản phẩm OCOP với các siêu thị, trung tâm thương mại, sàn giao dịch điện tử như Postmart, Voso, Shopee, Tiki và mở rộng sang thị trường xuất khẩu.

Trong nhiều năm qua, cơ quan chức năng khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, hội chợ kết nối cung – cầu, hỗ trợ các chủ thể sản xuất nhỏ lẻ tiếp cận thị trường lớn. Riêng năm 2024, Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức 5 đợt đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh; hỗ trợ 15 dự án nâng hạng sao, góp phần hình thành chuỗi giá trị nông sản gắn với tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, hướng tới hữu cơ.

Nâng tầm OCOP gắn với phát triển du lịch

Trong định hướng giai đoạn 2025–2030, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu xác định phát triển OCOP gắn với du lịch là nhiệm vụ trọng tâm. Các sản phẩm đặc sản như mắm cá cơm, trà mãng cầu, mật ong thiên nhiên… đang được khai thác để phục vụ khách tại các khu nghỉ dưỡng, điểm du lịch trải nghiệm nông nghiệp tại Xuyên Mộc, Long Điền, Côn Đảo...

Sản phẩm Cacao đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao. Ảnh: TL

Đồng thời, địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số: đăng ký mã QR truy xuất nguồn gốc, xây dựng fanpage, website riêng cho từng sản phẩm, cập nhật thông tin lên sàn thương mại điện tử, nhằm tiếp cận người tiêu dùng trẻ và thị trường quốc tế.

OCOP không đơn thuần là một chương trình phát triển sản phẩm nông nghiệp, mà còn là công cụ hiệu quả để giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa địa phương, nâng cao năng lực sản xuất của nông dân, từng bước tái cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng hiện đại, gắn với phát triển du lịch. Bà Rịa – Vũng Tàu đặt mục tiêu đến hết năm 2025 sẽ phát triển thêm khoảng 30 sản phẩm OCOP mới; đồng thời, duy trì ít nhất 130 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 3 – 5 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia.

Đồng thời, với nâng tầm sản phẩm OCOP, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũng ưu tiên cho phát triển bền vững vùng sầu riêng xuất khẩu. Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm soát vùng trồng, nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường nhằm phát triển bền vững sầu riêng phục vụ xuất khẩu.