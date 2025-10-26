Ngày 26/10: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu neo ở mức 143.000 đồng/kg

Giá cà phê trong nước và thế giới hôm nay (26/10) đồng loạt tăng, nối tiếp xu hướng phục hồi từ đầu tháng 10. Trong khi đó, giá tiêu đi ngang, dao động trong khoảng từ 142.000 - 143.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Ảnh tư liệu

Giá cà phê trong nước tăng nhẹ

Giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Giá cà phê trung bình hiện ở quanh mốc 118.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk tăng 500 đồng/kg, đạt 116.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng tăng 700 đồng/kg, đạt 115.200 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai tăng 800 đồng/kg, đạt 116.000 đồng/kg.

Giá cà phê trong nước và thế giới những ngày cuối tuần đồng loạt tăng, nối tiếp xu hướng phục hồi từ đầu tháng 10. So với đầu tuần, giá cà phê tại Việt Nam đã nhích thêm 1.000 - 1.500 đồng/kg, trong khi giá quốc tế cũng ghi nhận mức tăng trên 1,9%.

Các chuyên gia dự báo, trong tuần tới, giá cà phê có thể tiếp tục tăng nhẹ, biên độ dao động khoảng 2 - 5%, nếu tình hình nguồn cung không có nhiều cải thiện.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 tăng 17 USD/tấn, đạt mức 4.571 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 36 USD/tấn, ở mức 4.557 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2025 giảm 7,15 cent/lb, xuống mức 403 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 4,3 cent/lb, xuống mức 336,65 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm đồng loạt so với phiên giao dịch hôm qua, dao động từ 404,4 - 480 cent/lb. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 480 cent/lb, không thay đổi so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm 5,7%, xuống mức 404,5 cent/lb.

Giá tiêu đi ngang

Giá tiêu trong nước hôm nay ổn định. Mức giá trung bình hiện nay khoảng 142.400 đồng/kg. Giá tiêu tại các khu vực dao động từ 142.000 đến 143.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, giá niêm yết ở mức 142.000 đồng/kg, là nơi có giá tiêu ở mức thấp nhất trong vùng.

TP. Hồ Chí Minh và 142.000 giá giao dịch 142.000 đồng mỗi/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng đạt mức giá cao nhất với 143.000 đồng mỗi kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia giao dịch ở mức 7.229 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok cũng đi ngang, ở mức 10.088 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA vẫn giữ ở mức 9.500 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 12.500 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh mức 6.100 USD/tấn.

Giá tiêu các loại của Việt Nam ổn định, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.