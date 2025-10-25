Ngày 25/10: Giá cà phê giữ đà tăng mạnh, hồ tiêu lao dốc

Giá cà phê hôm nay (25/10) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên duy trì đà tăng giá từ hôm qua. Hiện, giá cà phê giao dịch từ 117.000 - 118.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu sụt giảm mạnh. Mức giá trung bình hiện nay khoảng 142.400 đồng/kg, giảm trung bình 3.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay giao dịch từ 117.000 - 118.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên duy trì đà tăng giá từ hôm qua. Hiện, giá cà phê giao dịch từ 117.000 - 118.500 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk đạt 118.500 đồng/kg; tại tỉnh Lâm Đồng ở mức 118.500 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai đạt 118.000 đồng/kg.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam dự báo, sản lượng cà phê niên vụ 2025 - 2026 sẽ phục hồi mạnh, tăng khoảng 10% lên 31 triệu bao, nhờ lượng mưa thuận lợi.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London phục hồi nhẹ. Cụ thể, kỳ giao tháng 11/2025 tăng 17 USD/tấn, đạt mức 4.571 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 36 USD/tấn, ở mức 4.557 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2025 giảm 7,15 cent/lb, xuống mức 403 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm 4,3 cent/lb, xuống mức 336,65 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng giảm đồng loạt so với phiên giao dịch hôm qua, dao động từ 404,4 - 480 cent/lb. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 480 cent/lb, không thay đổi so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm 5,7%, xuống mức 404,5 cent/lb.

Giá tiêu sụt giảm mạnh

Giá tiêu trong nước hôm nay sụt giảm mạnh so với phiên giao dịch hôm qua. Mức giá trung bình hiện nay khoảng 142.400 đồng/kg, giảm trung bình 3.000 đồng/kg. Giá tiêu dao động từ 142.000 đến 143.000 đồng mỗi kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, giá niêm yết ở mức 142.000 đồng mỗi kg, giảm 2.000 đồng/kg so với trước, trở thành mức thấp nhất trong vùng.

TP. Hồ Chí Minh ghi nhận giá giao dịch 142.000 đồng/kg, giảm 3.500 đồng/kg; tỉnh Đồng Nai ở mức 142.000 đồng/kg, giảm 3.500 đồng/kg.

Đắk Lắk và Lâm Đồng đạt mức giá cao nhất với 143.000 đồng/kg, cả hai địa phương đều giảm 3.000 đồng/kg.

Sự điều chỉnh giảm này xảy ra ở tất cả các khu vực, đánh dấu giai đoạn tích lũy sau chu kỳ tăng mạnh trước đó.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với hôm qua. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.229 USD/tấn; tiêu trắng Muntok ở mức 10.088 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu không biến động, khi tiêu đen ASTA vẫn giữ ở mức 9.500 USD/tấn; tiêu trắng đạt 12.500 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.