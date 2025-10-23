Sáng ngày 23/10, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.098 VND/USD, giảm 1 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,05%, hiện ở mức 98,89.

Ảnh minh họa

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.895 VND/USD - 26.303 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 26.093 - 26.353 VND/USD.

Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.123 đồng 26.353 đồng Vietinbank 26.093 đồng 26.353 đồng BIDV 26.153 đồng 26.353 đồng

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.677 - 30.590 đồng.

Tỷ giá EUR tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.794 đồng 31.364 đồng Vietinbank 30.060 đồng 31.365 đồng BIDV 30.177 đồng 31.321 đồng

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 157 đồng - 174 đồng.

Tỷ giá Yên Nhật tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 167.73 đồng 178.38 đồng Vietinbank 168.22 đồng 177.72 đồng BIDV 170.48 đồng 177.81 đồng

Tại thị trường “chợ đen”, tỷ giá USD tính đến 4h30 ngày 23/10/2025, tăng 33 đồng ở cả chiều mua và bán so với phiên giao dịch trước, giao dịch quanh mốc 27.263 - 27.383 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,05%, hiện ở mức 98,89.

Đồng EUR tăng 0,09%, lên 1,16 USD, sau khi hội nghị thượng đỉnh dự kiến giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin bị hoãn.

Đồng Bảng Anh giảm vào ngày thứ Tư, sau khi số liệu cho thấy lạm phát tại Anh trong tháng 9 thấp hơn dự báo, trong khi đồng USD tăng nhẹ so với Yên Nhật. Bảng Anh là đồng tiền yếu nhất trong nhóm tiền tệ chính tại phiên, khi lạm phát bất ngờ giữ ở mức 3,8%, thấp hơn kỳ vọng của giới kinh tế và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE).

Đồng Yên đã mất 2,5% trong tháng này, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 7, khi bà Takaichi vận động để trở thành Thủ tướng Nhật Bản. Giới đầu tư dự báo chính sách tài khóa mở rộng và mối quan hệ nhạy cảm giữa chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể tiếp tục gây sức ép lên đồng tiền này./.