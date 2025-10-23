Giá cà phê hôm nay (23/10) tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tăng mạnh 1.200 đồng/kg, đưa giá trung bình toàn vùng lên 115.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu ổn định. Hiện giá thu mua tiêu tại các địa bàn trọng điểm dao động từ 144.000 - 150.000 đồng/kg.

Giá cà phê hôm nay giao động từ 114.900 - 115.600 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê bật tăng trở lại

Giá cà phê hôm nay tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên tăng mạnh 1.200 đồng/kg, đưa giá trung bình toàn vùng lên 115.500 đồng/kg. Hiện giá cà phê giao động từ 114.900 - 115.600 đồng/kg.

Mức tăng này diễn ra đồng loạt trên toàn vùng. Cụ thể Đắk Lắk tăng 1.100 đồng/kg lên 115.600 đồng/kg, đây là tỉnh có giá cà phê cao nhất toàn vùng.

Trong khi đó, Lâm Đồng có giá cà phê hôm nay đạt 114.900 đồng/kg, tăng 1.200 đồng/kg so với ngày hôm qua.

Tương tự, giá cà phê tại Gia Lai cùng tăng mạnh 1.200 đồng/kg, đạt mức 115.200 đồng/kg.

Theo các chuyên gia, đợt tăng mạnh hôm nay cho thấy thị trường đang hình thành mặt bằng giá mới cao hơn. Với sự kết hợp giữa các yếu tố chính trị, thương mại và cung cầu, cà phê Robusta nhiều khả năng sẽ còn giữ vững phong độ trong thời gian tới, mở ra kỳ vọng mới cho nông dân Việt Nam.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 11/2025 tăng 119 USD/tấn, ở mức 4.739 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 120 USD/tấn, ở mức 4.694 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2025 tăng 7,3 cent/lb, ở mức 420,85 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 7,5 cent/lb, ở mức 398,75 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 422,6 - 498,5 cent/lb. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 498,5 cent/lb, giảm nhẹ 0,34% so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 5/2026 lại tăng 1,85%, lên mức 482,65 cent/lb.

Giá tiêu trong nước đi ngang

Giá tiêu trong nước hôm nay giữ nguyên giá so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua tiêu tại các địa bàn trọng điểm dao động từ 144.000 - 150.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng , giá tiêu được thu mua với mức 146.000 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 144.000 đồng/kg, thấp nhất trong khu vực.

Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, giá tiêu ở mức 145.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không ghi nhận biến động. Các thị trường đều ổn định giá so với hôm qua. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.229 USD/tấn; tiêu trắng Muntok ở mức 10.088 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu không biến động, khi tiêu đen ASTA vẫn giữ ở mức 9.500 USD/tấn và tiêu trắng ASTA đạt 12.500 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng của Việt Nam đạt 9.050 USD/tấn./.