Ngày 22/10: Giá bạc đồng loạt giảm sâu
Sáng 22/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,534 USD/oune

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 22/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.921.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.980.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 89.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 92.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 21/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc cũng giảm mạnh, hiện niêm yết tại mức 1.626.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.656.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 71.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 21/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 1.628.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.662.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 70.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 71.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 21/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 22/10/202

Loại bạc

Đơn vị

TP. Hà Nội

TP. Hồ Chí Minh

Mua vào

Bán ra

Mua vào

Bán ra

Bạc 99.9

1 lượng

1.626.000

1.656.000

1.628.000

1.662.000

1 kg

43.370.000

44.168.000

43.422.000

44.319.000

Bạc 99.99

1 lượng

1.634.000

1.664.000

1.636.000

1.666.000

1 kg

43.576.000

44.380.000

43.618.000

44.431.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 22/10/2025:

Loại bạc

Đơn vị

VND

Mua vào

Bán ra

Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999

1 lượng

1.921.000

1.980.000

Bạc thỏi Phú Quý 999

1 kg

51.226.539

52.799.868

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:02:28 sáng 22/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,534 USD/oune, giảm tới 4,011 USD/oune so với phiên sáng 21/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.276.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.281.000 đồng/ounce ở chiều bán ra, giảm 107.000 đồng/ounce cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 21/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:02:28 sáng 22/10/10/2025

Ngày 22/10: Giá bạc đồng loạt giảm sâu