Ngày 22/10: Giá bạc đồng loạt giảm sâu

|Sáng 22/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,534 USD/oune
Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 22/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.921.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.980.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 89.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 92.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 21/10.
Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc cũng giảm mạnh, hiện niêm yết tại mức 1.626.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.656.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 71.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 21/10.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 1.628.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.662.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 70.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 71.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 21/10.
Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 22/10/202
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
TP. Hà Nội
|
TP. Hồ Chí Minh
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc 99.9
|
1 lượng
|
1.626.000
|
1.656.000
|
1.628.000
|
1.662.000
|
|
1 kg
|
43.370.000
|
44.168.000
|
43.422.000
|
44.319.000
|
Bạc 99.99
|
1 lượng
|
1.634.000
|
1.664.000
|
1.636.000
|
1.666.000
|
|
1 kg
|
43.576.000
|
44.380.000
|
43.618.000
|
44.431.000
Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 22/10/2025:
|
Loại bạc
|
Đơn vị
|
VND
|
|
|
Mua vào
|
Bán ra
|
Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 lượng
|
1.921.000
|
1.980.000
|
Bạc thỏi Phú Quý 999
|
1 kg
|
51.226.539
|
52.799.868
Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:02:28 sáng 22/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,534 USD/oune, giảm tới 4,011 USD/oune so với phiên sáng 21/10.
Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.276.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.281.000 đồng/ounce ở chiều bán ra, giảm 107.000 đồng/ounce cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 21/10.
Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:02:28 sáng 22/10/10/2025