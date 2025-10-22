Ngày 22/10: Giá bạc đồng loạt giảm sâu

Giá bạc thế giới giảm mạnh trong phiên sáng 22/10, hiện đã bỏ xa mốc 50 USD/oune. Trong nước, các thương hiệu cũng không ngoại lệ, dẫn đầu đà giảm vẫn là bạc Phú Quý tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), với mức giảm lên tới 92.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 22/10, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), niêm yết giá bạc tại mốc 1.921.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.980.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 89.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 92.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với sáng 21/10.

Cũng tại Hà Nội, khảo sát tại các địa điểm khác, giá bạc cũng giảm mạnh, hiện niêm yết tại mức 1.626.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.656.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 71.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với sáng 21/10.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng xu hướng, hiện giao dịch tại mức 1.628.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.662.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 70.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 71.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên sáng 21/10.

Thông tin mới nhất về giá bạc tại Nội và TP. Hồ Chí Minh sáng 22/10/202

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 1.626.000 1.656.000 1.628.000 1.662.000 1 kg 43.370.000 44.168.000 43.422.000 44.319.000 Bạc 99.99 1 lượng 1.634.000 1.664.000 1.636.000 1.666.000 1 kg 43.576.000 44.380.000 43.618.000 44.431.000

Cập nhật bảng giá bạc mới nhất tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ngày 22/10/2025:

Loại bạc Đơn vị VND Mua vào Bán ra Bạc miếng, Bạc thỏi Phú Quý 999 1 lượng 1.921.000 1.980.000 Bạc thỏi Phú Quý 999 1 kg 51.226.539 52.799.868

Trên thị trường thế giới, theo giabac.net, tại thời điểm 06:02:28 sáng 22/10, giá bạc giao ngay giao dịch tại mốc 48,534 USD/oune, giảm tới 4,011 USD/oune so với phiên sáng 21/10.

Giá bạc thế giới hiện niêm yết tại mức 1.276.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.281.000 đồng/ounce ở chiều bán ra, giảm 107.000 đồng/ounce cả ở chiều mua và bán so với phiên sáng 21/10.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới tại thời điểm 06:02:28 sáng 22/10/10/2025