Ngày 22/10: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Nam tăng

Giá heo hơi hôm nay (22/10) tại miền Bắc giữ đỉnh 55.000 đồng/kg, miền Nam tăng nhẹ 1.000 đồng/kg, miền Trung ổn định. Hiện giá thu mua heo hơi trên cả nước dao động trong mức 50.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá thu mua heo hơi trên cả nước hôm nay dao động trong mức 50.000 - 55.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay khởi sắc với xu hướng tăng nhẹ tại một số địa phương, tạo điểm nhấn cho bức tranh giá cả khu vực. Mức giá dao động từ 52.000 - 55.000 đồng/kg, phản ánh sự ổn định xen lẫn những điều chỉnh tích cực.

Tuyên Quang và Phú Thọ đồng loạt nhích giá thêm 1.000 đồng/kg, đưa mức thu mua lên 54.000 đồng/kg.

Bắc Ninh, Hà Nội, và Hưng Yên cũng không nằm ngoài xu hướng, khi giá tăng 1.000 đồng/kg, chạm mốc cao nhất khu vực là 55.000 đồng/kg.

Các tỉnh như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, và Sơn La giữ giá ổn định trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg, với Lai Châu ghi nhận mức thấp nhất khu vực ở 52.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay vẫn giữ nhịp điệu đều đặn, không ghi nhận biến động đáng kể. Giá giao dịch dao động từ 50.000 - 53.000 đồng/kg, phản ánh sự ổn định trong cung cầu.

Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục dẫn đầu với mức giá cao nhất khu vực, đạt 53.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Huế, và Lâm Đồng giữ vững mức giá 52.000 đồng/kg; Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, và Khánh Hòa duy trì giá ở mức 51.000 đồng/kg.

Gia Lai và Đắk Lắk đứng cuối bảng với giá thấp nhất khu vực, đạt 50.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay chứng kiến không khí sôi động hơn, khi giá tăng tại nhiều địa phương, với mức điều chỉnh phổ biến 1.000 đồng/kg. Khoảng giá giao dịch nằm trong ngưỡng 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Đồng Tháp, Cà Mau, và Cần Thơ cùng tăng 1.000 đồng/kg, hiện đạt 51.000 đồng/kg. An Giang và Vĩnh Long cũng ghi nhận mức tăng tương tự, lần lượt đạt 52.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg.

Các tỉnh trọng điểm như Đồng Nai, Tây Ninh, và TP. Hồ Chí Minh ổn định với mức giá cao nhất khu vực là 52.000 đồng/kg. Vĩnh Long ghi nhận mức giá thấp nhất khu vực, ở mức 50.000 đồng/kg./.