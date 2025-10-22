Ngày 22/10: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su Thái Lan và Trung Quốc hôm nay (22/10) tăng nhẹ trong khi Nhật Bản, Singapore giảm do lo ngại giá dầu và sự chậm lại của thị trường. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục duy trì ổn định.

Giá cao su Thái Lan và Trung Quốc hôm nay tăng nhẹ. Ảnh tư liệu

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 11 tại Thái Lan nhích nhẹ 0,2% (0,1 Baht) lên mức 66,13 Baht/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su tăng 0,3% (40 Nhân dân tệ) lên mức 14.105 Nhân dân tệ/tấn.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su giảm 0,1% (0,4 Yên) về mức 299,6 Yên/kg.

Trên sàn SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 11/2025 ở mức 170,3 cent Mỹ/kg, giảm 0,6% so với phiên trước.

Trên Sàn OSE, hợp đồng cao su giao tháng 3/2026 đóng cửa đi ngang ở mức 302,9 Yên/kg (tương đương 2,01 USD/kg). Trên sàn Thượng Hải, hợp đồng cao su giao tháng 1/2026 giảm 10 Nhân dân tệ, tương đương 0,07%, xuống còn 14.810 Nhân dân tệ/tấn (2.079 USD/tấn). Hợp đồng butadiene cao su hoạt động mạnh nhất giao tháng 11/2025 cũng giảm 100 nhân dân tệ, tương đương 0,91% xuống 10.840 nhân dân tệ/tấn.

Theo báo cáo của Japan Exchange Group, giá cao su kỳ hạn trong tuần trước đã giảm do nguồn cung dồi dào từ các nước ASEAN, cùng với lo ngại về sự chậm lại của kinh tế Trung Quốc và nhu cầu lốp xe toàn cầu ảm đạm.

Trong khi đó, giá dầu thô giảm nhẹ giữa bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, làm suy yếu triển vọng của nhóm hàng hóa liên quan. Giá cao su tự nhiên thường có xu hướng biến động theo giá dầu, do phải cạnh tranh thị phần với cao su tổng hợp được sản xuất từ dầu mỏ.

Cơ quan Khí tượng Thái Lan, quốc gia sản xuất cao su hàng đầu thế giới cảnh báo về mưa lớn và nguy cơ lũ quét trong giai đoạn 21 - 25/10, có thể làm gián đoạn thu hoạch tại một số vùng.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su bình ổn. Cụ thể, Công ty MangYang, công ty báo giá thu mua mủ nước ghi nhận bình ổn khoảng 398 - 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng cũng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 15.000 đồng/kg, tăng 800 đồng; mủ nguyên liệu 20.000 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.