Ngày 22/10: Giá dầu thế giới đảo chiều tăng

Giá dầu thế giới (22/10) đảo chiều tăng sau đợt giảm mạnh, khi lo ngại về dư cung và căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt, giúp thị trường lấy lại đà cân bằng. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 61,36 USD/thùng, tăng 0,57%; giá dầu WTI ở mốc 57,51 USD/thùng, tăng 0,33%.

Giá dầu Brent hôm nay ở mốc 61,36 USD/thùng, tăng 0,57%. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 22/10/2025 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent ở mốc 61,36 USD/thùng, tăng 0,57% (tương đương tăng 0,35 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 57,51 USD/thùng, tăng 0,33% (tương đương tăng 0,19 USD/thùng).

Giá dầu thế giới ổn định trong phiên giao dịch ngày 21/10, khi lo ngại về tình trạng dư cung trên thị trường toàn cầu cùng căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, hai quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới có dấu hiệu hạ nhiệt. Trước đó, giá dầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 5, do lo ngại nguồn cung tăng và tăng trưởng kinh tế chậm lại trong bối cảnh OPEC+ tiếp tục kế hoạch bơm thêm dầu ra thị trường.

Theo giới phân tích, cả dầu Brent và WTI đều đang chuyển sang trạng thái “contango”, khi giá giao sau cao hơn giá giao gần, phản ánh tình trạng nguồn cung dồi dào và nhu cầu giảm sút. Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng lo ngại dư cung hiện nay phần nào bị phóng đại.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa của Ngân hàng Saxo, nhận định: “Cấu trúc thị trường vẫn chưa đạt đến mức có thể thúc đẩy việc tích trữ quy mô lớn. Điều này cho thấy thị trường vẫn dè dặt trong việc định giá đầy đủ phần dư cung dự báo, phản ánh kỳ vọng rằng tình trạng dư thừa thực tế có thể nhỏ hơn so với lo ngại.”

Theo kết quả khảo sát sơ bộ của Reuters công bố ngày 21/10, trước khi có báo cáo chính thức từ Viện Dầu khí Mỹ và Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ nhiều khả năng tăng trong tuần qua, trong khi tồn kho xăng và dầu diesel được dự báo giảm. Dữ liệu trước đó cho thấy, trong tuần kết thúc ngày 10/10, lượng dầu thô dự trữ của Mỹ tăng cao hơn dự kiến, còn tồn kho xăng và dầu diesel giảm mạnh hơn so với dự báo.

Giới chuyên gia cho rằng, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đối mặt với nhiều bất ổn, biến động giá dầu hiện nay phản ánh sự giằng co giữa lo ngại dư cung, triển vọng nhu cầu yếu đi và những thay đổi trong chính sách của các nước sản xuất dầu chủ chốt./.