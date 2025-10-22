Ngày 22/10: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu neo cao ở mức 145.400 đồng/kg

Giá cà phê thế giới hôm nay (22/10) trên các sàn quốc tế đồng loạt tăng giá mạnh. Cụ thể, giá cà phê Robusta tại London giao tháng 11/2025 tăng 104 USD/tấn; giá cà phê Arabica giao tháng 12/2025 tăng 7,5 cent/lb. Trong khi đó, giá tiêu trong nước ổn định. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm 145.400 đồng/kg.

Giá cà phê thế giới hôm nay tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Giá cà phê thế giới đồng loạt tăng giá

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London giao tháng 11/2025 tăng 104 USD/tấn, ở mức 4.620 USD/tấn. Hợp đồng giao tháng kỳ hạn tháng 1/2026 tăng 110 USD/tấn, ở mức 4.574 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 12/2025 tăng 7,5 cent/lb, ở mức 413,55 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 3/2026 tăng 7,95 cent/lb, ở mức 391,25 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng tăng liên tục so với phiên giao dịch hôm qua, dao động 422,3 - 492,4 cent/lb. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 492,4 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 03/2026 là 482,4 cent/lb. Tăng mạnh nhất là kỳ giao hàng tháng 9/2026 (tăng 2,54%), đạt 422,3 cent/lb.

Trong nước, giá cà phê vẫn duy trì trạng thái ổn định sau chuỗi ngày tăng nhẹ trước đó. Tại khu vực Tây Nguyên, vùng trọng điểm sản xuất cà phê lớn nhất cả nước, giá cà phê trung bình đạt 114.300 đồng/kg.

Cụ thể, giá cà phê trong nước dao động từ 113.500 - 114.500 đồng/kg. Trong đó, giá cà phê tại Đắk Lắk được giao dịch ở mức 114.500 đồng/kg, là địa phương có mức giá cao nhất khu vực.

Tại Gia Lai, giá cà phê giao dịch quanh 114.000 đồng/kg. Trong khi Lâm Đồng duy trì mức thấp hơn, khoảng 113.500 đồng/kg.

So với ngày hôm qua, giá cà phê trong nước không có biến động. Thị trường đang tạm thời bước vào giai đoạn chững lại, khi nguồn cung vụ cũ vẫn còn dồi dào trong khi vụ thu hoạch mới chưa chính thức bắt đầu.

Giá tiêu trong nước neo ở mức cao

Giá tiêu trong nước hôm nay giữ nguyên so với phiên giao dịch hôm qua. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm 145.400 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, giá tiêu hôm nay được thu mua với mức 146.000 đồng/kg; tại Lâm Đồng, giá tiêu được thu mua với mức 146.000 đồng/kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá tiêu hôm nay ở mức 144.000 đồng/kg, thấp nhất trong khu vực. Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, giá tiêu ở mức 145.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu biến động nhẹ tại thị trường Indonesia. Các thị trường khác ổn định. Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.229 USD/tấn, giảm 0,01% so với phiên trước; giá tiêu trắng Muntok giảm 0,03%, đạt 10.088 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu không biến động, khi tiêu đen ASTA vẫn giữ ở mức 9.500 USD/tấn; tiêu trắng đạt 12.500 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua.

Giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi, trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l không thay đổi đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l không thay đổi đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn./.