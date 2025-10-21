Giá vàng hôm nay (21/10): Tiếp nối đà tăng mạnh

Sáng nay, giá vàng thế giới tăng tới 2,92 % so với phiên 20/10. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn cũng đồng loạt tăng mạnh cả chiều mua và bán.

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:24:10 sáng 21/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.374,18 USD/oune, tăng 124,16 USD/oune, tương đương với mức tăng 2,92% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 137,884 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.167 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 142,41 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng đã tăng hơn 60% trong năm nay, vượt trội so với mọi loại tài sản chủ chốt khác, trong bối cảnh chính phủ Mỹ đóng cửa và căng thẳng thương mại tái bùng phát tiếp thêm động lực cho thị trường.

Các chuyên gia dự báo, lãi suất thực của Mỹ có thể còn rơi vào vùng âm, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn duy trì ở mức cao. Điều này sẽ tiếp tục làm suy yếu sức hấp dẫn của đồng USD, qua đó thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào vàng.

Trong khi đó, theo Hội đồng Vàng Thế giới, các quỹ ETF vàng toàn cầu đã ghi nhận lượng vốn rót ròng lớn nhất trong tháng 9, đạt 17 tỷ USD, nâng tổng dòng vốn vào vàng trong quý III năm nay lên mức 26 tỷ USD - mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Ước tính tổng nhu cầu vàng toàn cầu trong năm nay có thể đạt khoảng 4.850 tấn - mức cao nhất kể từ năm 2011.

Các chuyên gia nhận định, nếu các nhà đầu tư cá nhân bắt đầu đa dạng hóa danh mục khỏi trái phiếu kho bạc Mỹ sang vàng, giống như xu hướng của các ngân hàng trung ương, giá vàng giao ngay có thể được đẩy lên cao hơn nữa.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 21/10, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt tăng giá vàng miếng thêm 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500.000/lượng chiều bán ra, giao dịch ở mức 150,5 – 151,5 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng Bảo Tín Minh Châu tăng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch ở mức 151 – 151,5 triệu đồng/lượng.

Phú Quý SJC cũng tăng giá vàng miếng thêm 1 triệu đồng/lượng chiều mua vào và tăng 500.000/lượng chiều bán ra, giao dịch ở mức 150 - 151,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng được các thương hiệu đồng loạt được điều chỉnh tăng hoặc đi ngang so với sáng qua, giao dịch ở mức rất cao: Mức giá vàng nhẫn cao nhất là 158,5 triệu đồng/lượng bán ra, bỏ xa giá vàng miếng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 148 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 148 triệu đồng/lượng mua vào - 151 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Riêng vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 149 triệu đồng/lượng mua vào - 151,3 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều).

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 148,5 triệu đồng/lượng mua vào và 151,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều)./.