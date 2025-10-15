Giá vàng hôm nay (15/10): Tiếp tục tăng lên mức cao

Giá vàng thế giới sáng nay leo lên mốc 4.160,94 USD/oune, tăng 1,18% trong 24 giờ qua. Trong nước, cả vàng miếng, vàng nhẫn đều đồng loạt tăng theo, lên mức cao.

Sáng 15/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.160,94 USD/ounce

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 06:23 sáng 15/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.160,94 USD/ounce, tương48,4 USD/oune, tương đương với mứt tăng 1,18% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,284 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.130 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 135,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 15/10, các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI đồng loạt tăng giá vàng miếng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, giao dịch lần lượt ở mức 144,1 - 146,1 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu mua vàng miếng với giá 144,9 triệu đồng/lượng (tăng 2,8 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 146,4 triệu đồng/lượng (tăng 2,3 triệu đồng/lượng).

Vàng miếng thương hiệu Phú Quý SJC mua vào ở mức 143,5 triệu đồng/lượng lượng (tăng 2,2 triệu đồng/lượng) và bán ra ở mức 146,1 triệu đồng/lượng (tăng 2 triệu đồng/lượng).

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 10,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng không ngoại lệ, khi đồng loạt tăng. Cụ thể, SJC tăng giá vàng nhẫn thêm 3,8 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 3,3 triệu đồng/lượng bán ra, hiện giao dịch ở ngưỡng 142,3 – 144,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

DOJI tăng giá vàng nhẫn thêm 4,4 triệu đồng/lượng mua vào và tăng 3,9 triệu đồng/lượng bán ra, hiện giao dịch ở ngưỡng 143,9 – 145,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

PNJ niêm yết vàng nhẫn với giá 142,5 – 145,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 4 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu tăng 2,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 143,6 – 146,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Phú Quý tăng giá vàng nhẫn thêm 3,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, với mức giao dịch là 143 - 146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra)./.