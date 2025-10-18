Giá vàng hôm nay (18/10): Quay đầu giảm sâu

Sau những phiên liên tục điều chỉnh tăng, sáng nay, giá vàng thế giới quay đầu giảm sâu. Trong nước, cả giá vàng miếng và vàng nhẫn đều điều chỉnh tăng mạnh so với sáng 17/10.

Sáng 18/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.249,94 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:36:07 sáng 18/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.249,94 USD/oune, giảm 40,20 USD/oune, tương với mức giảm 0,94% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại VietcomBank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,97 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.240 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 139,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Nguồn tin từ Reuters cho biết, giá vàng thế giới giảm sau khi chạm mức cao kỷ lục trên 4.300 USD/ounce, chịu áp lực từ đà tăng của đồng USD và phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng mức thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc là không bền vững.

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 18/10, vàng miếng SJC của các thương hiệu SJC, PNJ được niêm yết mua vào 151,5 triệu đồng/lượng, tăng 4,4 triệu đồng/lượng; bán ra 153 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Thương hiệu DOJI đang mua vào ở mức 150,7 triệu đồng/lượng, tăng 3,6 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 152,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng miếng SJC của Bảo Tín Minh Châu mua vào 152,5 triệu đồng/lượng, tăng 5,4 triệu đồng/lượng; bán ra 153 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Phú Quý SJC mua vàng miếng ở ngưỡng 151 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 triệu đồng/lượng; bán ra ở ngưỡng 153 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Đối với vàng nhẫn, giá cũng đồng loạt tăng mạnh so với phiên sáng 17/10. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 156,5 – 159,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 5,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150 - 152,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 4,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 150,6 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 3,6 triệu đồng/lượng) và 152,1 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 3,1 triệu đồng/lượng) so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 151 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 5 triệu đồng/lượng) và 153 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 4 triệu đồng/lượng) so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua./.