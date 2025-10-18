Giá vàng hôm nay (18/10): Quay đầu giảm sâu

|Sáng 18/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.249,94 USD/oune
Thị trường thế giới
Tại thời điểm 05:36:07 sáng 18/10, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mức 4.249,94 USD/oune, giảm 40,20 USD/oune, tương với mức giảm 0,94% trong 24 giờ qua.
Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại VietcomBank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 133,97 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.240 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 139,2 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).
Nguồn tin từ Reuters cho biết, giá vàng thế giới giảm sau khi chạm mức cao kỷ lục trên 4.300 USD/ounce, chịu áp lực từ đà tăng của đồng USD và phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng mức thuế 100% với hàng hóa Trung Quốc là không bền vững.
Thị trường trong nước
Tại thời điểm 05:30 sáng 18/10, vàng miếng SJC của các thương hiệu SJC, PNJ được niêm yết mua vào 151,5 triệu đồng/lượng, tăng 4,4 triệu đồng/lượng; bán ra 153 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Thương hiệu DOJI đang mua vào ở mức 150,7 triệu đồng/lượng, tăng 3,6 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 152,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Vàng miếng SJC của Bảo Tín Minh Châu mua vào 152,5 triệu đồng/lượng, tăng 5,4 triệu đồng/lượng; bán ra 153 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Phú Quý SJC mua vàng miếng ở ngưỡng 151 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 triệu đồng/lượng; bán ra ở ngưỡng 153 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua.
Đối với vàng nhẫn, giá cũng đồng loạt tăng mạnh so với phiên sáng 17/10. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 156,5 – 159,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 5,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.
SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150 - 152,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 4,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.
Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 150,6 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 3,6 triệu đồng/lượng) và 152,1 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 3,1 triệu đồng/lượng) so với sáng qua.
Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 151 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 5 triệu đồng/lượng) và 153 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 4 triệu đồng/lượng) so với sáng qua.
Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua./.