Điểm mặt doanh nghiệp địa ốc báo lãi tăng bằng lần

(TBTCO) - Kết quả kinh doanh quý III/2025 của khối doanh nghiệp địa ốc dần hé lộ với những điểm sáng khả quan.

Lãi đậm nhờ thoái vốn và M&A

Một trong những doanh nghiệp báo lãi khủng trong quý III/2025 là CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã CK: HDC). Theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý III/2025, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần đạt 102 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Sự sụt giảm này chủ yếu do mảng kinh doanh bất động sản lao dốc 87%, chỉ mang về hơn 8 tỷ đồng.

Công ty cho biết, hoạt động kinh doanh chưa có sự khởi sắc do tình hình chung của thị trường còn khó khăn, ảnh hưởng đến công tác bán hàng. Tuy nhiên, nhờ việc hoàn tất bán cổ phần tại CTCP Đầu tư Xây dựng Giải trí Đại Dương Vũng Tàu ghi nhận lãi hơn 696 tỷ đồng, Hodeco báo lãi ròng kỷ lục gần 538 tỷ đồng, cao gấp 41 lần so với cùng kỳ, dù các chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 78%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Hodeco đạt lợi nhuận sau thuế đạt hơn 610 tỷ đồng, gấp 9,4 lần cùng kỳ. Với kết quả này, công ty mới thực hiện được 19% mục tiêu doanh thu nhưng đã vượt 44% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Tương tự Hodeco, việc hoàn tất chuyển nhượng dự án Khu nhà ở Lam Hạ Center Point tại Hà Nam cũ (nay là phường Hà Nam 1, tỉnh Ninh Bình) với giá trị chuyển nhượng hơn 1.327 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT) giúp Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã CK: DIG) báo lãi lớn trong quý III/2025.

Cho đến nửa đầu năm nay, kết quả cũng không nổi bật khi lãi trước thuế đạt 38,2 tỷ đồng, thực hiện 5,3% chỉ tiêu kế hoạch năm; lãi sau thuế 28 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quý III, công ty đạt 171 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, so với cùng kỳ năm 2024 lỗ 6 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group, mã DIG) cho hay, ước tổng doanh thu và thu nhập khác trong 9 tháng đầu năm 2025 đạt 1.896 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 209 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu cao hơn gấp đôi và lợi nhuận cao gấp gần 5 lần.

Bối cảnh thị trường tích cực hơn đang thúc đẩy các doanh nghiệp bất động sản triển khai kế hoạch tái cấu trúc và cơ cấu lại nguồn vốn. Ảnh: Dũng Minh

Trong khi đó, cũng trong quý III/2025, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã CK: PDR) có doanh thu chuyển nhượng bất động sản hơn 404 tỷ đồng, gần tương đương mức của 6 tháng đầu năm. Nhờ đó, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu mảng này đạt khoảng 851 tỷ đồng, tăng trưởng vững chắc so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, Phát Đạt cũng ghi nhận doanh thu dịch vụ trong quý III đạt khoảng 101 tỷ đồng, hoàn nhập chênh lệch tỷ giá, lãi tiền gửi và chuyển nhượng công ty dự án. Qua đó, đưa lợi nhuận trước thuế tích lũy 9 tháng đầu năm đạt trên 282 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, nguồn cung nhà ở đạt hơn 100 nghìn sản phẩm, cao hơn 22% so với cả năm 2024. Trong đó, có hơn 86 nghìn sản phẩm mới, gấp 1,3 lần cả năm 2024. Ở chiều ngược lại, trong quý III, toàn thị trường ghi nhận khoảng 34.000 giao dịch thành công, nâng tỷ lệ hấp thụ lên 66%, tăng 12 điểm % so với quý trước nhờ hàng tồn kho được giải phóng. Tỷ lệ hấp thụ nguồn cung mới đạt 77%, tương đương 27.000 giao dịch, tăng 23%.

Với Sunshine Group, việc hoàn tất kế hoạch sáp nhập với Sunshine Homes giúp Công ty cổ phần tập đoàn Sunshine (Sunshine Group, mã CK: KSF) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong 2 quý cuối năm 2025. Trong đó quý III/2025 ước đạt 3.664 tỷ đồng doanh thu và 1.474 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; quý IV ước đạt 26.060 tỷ doanh thu và 12.419 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Sunshine Group ghi nhận doanh thu ở mức 4.894 tỷ đồng, tăng khoảng 125% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đối với CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã CK: IJC), doanh nghiệp đạt 254 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý, tăng 192% so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, với 672 tỷ đồng, tăng 255% so với cùng kỳ. Ngoài ra, phần lãi trong công ty liên kết cũng tăng mạnh 66% so với cùng kỳ, đạt 73 tỷ đồng.

Qua đó, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, Becamex IJC đạt 997 tỷ đồng doanh thu, tăng 40% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt 397 tỷ đồng, tăng 99% so với cùng kỳ. Lợi nhuận tăng trưởng mạnh hơn một phần nhờ sự đóng góp của phần lãi trong công ty liên kết, đạt 124 tỷ đồng, tăng 170% so với cùng kỳ.

Chờ đón các doanh nghiệp tiếp theo công bố lãi khủng

Nhìn chung, trong các báo cáo gần đây của nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường đều đưa ra dự báo khả quan về bức tranh kinh doanh quý III cũng như cả năm 2025 của doanh nghiệp bất động sản. Việc đẩy nhanh tốc độ phê duyệt pháp lý sẽ thúc đẩy quá trình phát triển dự án cũng như nguồn cung nhà ở mới, kết hợp với các điều kiện thuận lợi như tâm lý người mua nhà được củng cố, môi trường lãi suất thấp được duy trì, thúc đẩy kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp khởi sắc.

Đơn cử, MBS dự phóng lợi nhuận quý III/2025 của Nhà Khang Điền (mã chứng khoán KDH) cũng có thể tăng 114% so với cùng kỳ năm trước, ước đạt 150 tỷ đồng, chủ yếu tới từ cơ cấu lại quỹ đất, các thửa đất xen kẹt và không hiệu quả.

Trong tháng 7/2025, Khang Điền đã mở bán sản phẩm tại cụm dự án Gladia, dự kiến có thể đóng góp vào kết quả kinh doanh của Công ty từ quý IV/2025.

Với Nam Long Group (mã CK: NLG), MBS cho biết, ngoài việc tiếp tục bàn giao sản phẩm tại dự án Southgate và Nam Long Cần Thơ, doanh nghiệp này đã ký hợp đồng chuyển nhượng 15,1% cổ phần dự án Izumi City cho Tokyu Corporation - một đối tác Nhật Bản có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phát triển đô thị.

Thương vụ này chưa công bố giá trị cụ thể, nhưng sẽ mang lại một khoản lợi nhuận tài chính đáng kể trong quý III/2025 cho Nam Long. Theo đó, MBS dự phóng lợi nhuận sau thuế quý III/2025 của Nam Long đạt 210 tỷ đồng, tăng mạnh 504% so với cùng kỳ năm trước và 112% so với quý liền trước.