Becamex IJC niêm yết bổ sung hơn 125 triệu cổ phiếu

Tại báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Becamex IJC ghi nhận doanh thu là 162,1 tỷ đồng, giảm 51,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 39,2 tỷ đồng, giảm 63,5% so với cùng kỳ năm trước. Theo Becamex IJC thuyết minh, kết quả kinh doanh quý I/2024 giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước là do doanh thu lĩnh vực bất động sản giảm 98,2% so với cùng kỳ xuống còn 3,2 tỷ đồng, tương đương giảm 179,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ đạt 182,5 tỷ đồng.