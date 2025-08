Thu ngân sách tỉnh Đồng Tháp đạt 12.500 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Đánh giá từng địa bàn trước sáp nhập, theo Cục thuế tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Đồng Tháp cũ có tổng thu 6 tháng đầu năm 2025 là 4.742 tỷ đồng, đạt 49,5% so với dự toán, bằng 97,4% so với cùng kỳ năm 2024; thu cân đối 6 tháng đầu năm 2025 là 3.040 tỷ đồng, đạt 51,8% so với dự toán, bằng 99,5% so với cùng kỳ năm 2024. Đối với địa bàn tỉnh Tiền Giang cũ, tổng thu 6 tháng đầu năm 2025 là 7.794 tỷ đồng, đạt 75,8% so với dự toán, bằng 125,6% so với cùng kỳ năm 2024; thu cân đối 6 tháng năm 2025 là 5.623.058 triệu đồng, đạt 77,3% so với dự toán, bằng 131,6% so với cùng kỳ.