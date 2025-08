(TBTCO) - Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 7 tháng đầu năm 2025 ước tính tăng khoảng 3,2% - 3,3% so với cùng kỳ năm 2024. Trên cơ sở này, Bộ Tài chính cập nhật 2 kịch bản điều hành giá 5 tháng cuối năm tăng trong khoảng 3,7 - 4,0%.

Sáng ngày 5/8, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá để đánh giá về kết qủa công tác quản lý, điều hành giá năm quý II/2025 và định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2025.

Giá cả biến động theo quy luật

Báo cáo về công tác điều hành giá, tại cuộc họp Thứ trưởng Bộ Tài Chính Lê Tấn Cận cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, kinh tế thế giới tiếp tục chịu tác động đồng thời từ các yếu tố biến động nhanh, phức tạp về địa chính trị, kinh tế, xã hội chi phối. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, nhất là việc ban hành chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ đã gây lo ngại về suy giảm thương mại quốc tế.

Trong bối cảnh kinh tế quốc tế, giá các hàng hóa chiến lược biến động tăng giảm đan xen, trong đó đáng chú ý giá vàng tiếp tục tăng cao. Giá dầu thô theo xu hướng giảm trong 5 tháng đầu năm sau đó hồi phục nhẹ trong hai tháng tiếp theo do những lo ngại về gián đoạn nguồn cung bởi căng thẳng địa chính trị nhưng nguồn cung dầu tăng và nhu cầu tiêu thụ yếu khiến giá chưa thể bật tăng mạnh.

Bên cạnh đó, yếu tố bất ổn chính trị vẫn tiếp tục kéo dài với các cuộc xung đột quân sự gia tăng đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định khu vực và kinh tế toàn cầu.

Chính sách tiền tệ thắt chặt tiếp tục được duy trì ở nhiều quốc gia trong bối cảnh tổng cầu yếu, làm tăng trưởng kinh tế chậm lại. Lạm phát có xu hướng hạ nhiệt, nhưng các ngân hàng Trung ương vẫn tiếp tục theo dõi và điều chỉnh chính sách tiền tệ để đối phó với áp lực lạm phát.

Thứ trưởng Bộ Tài Chính Lê Tấn Cận báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh, từ đầu năm đến nay, mặt bằng giá cả thị trường cơ bản biến động theo quy luật. Trong quý I, giá cả tăng cao vào đầu năm do tháng tết sau đó giảm trong tháng 3 theo quy luật sau tết. Sang quý II, CPI tăng nhẹ trong tháng 4 và tháng 5 ở mức 0,07% - 0,16% sau đó có mức tăng cao hơn trong tháng 6, tăng 0,48% so với tháng trước do giá một số vật liệu xây dựng tăng đặc biệt là giá gạch, cát, đá và giá xăng dầu tăng theo biến động của thị trường nhiên liệu thế giới.

So với cùng kỳ năm trước, CPI 7 tháng đầu năm 2025 ước tăng 3,2% - 3,3% so với cùng kỳ năm 2024. Đây là mức phù hợp hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh các nguồn lực được tập trung đẩy mạnh để đạt tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh các nguồn lực được tập trung đẩy mạnh để đạt tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất; lạm phát của Việt Nam đang được kiểm soát theo giới hạn mục tiêu do Quốc hội và Chính phủ đề từ 4,5 - 5%, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

5 tháng còn lại, CPI mỗi tháng còn dư địa tăng khoảng 1,19% - 1,58%

Báo cáo của Bộ Tài chính cũng dự báo một số yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá trong những tháng còn lại của năm 2025.

Cụ thể, giá nguyên nhiên vật liệu nhập khẩu; giá vật liệu xây dựng; giá một số mặt hàng lương thực, thực phẩm,... sẽ tăng gây sức ép lên mặt bằng giá hàng hóa trong nước. Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, tiêu dùng sẽ diễn ra với nhịp độ sôi động hơn do các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân nguồn vốn đầu tư công, mở rộng tín dụng với nguồn cung tiền lớn được đẩy ra thị trường để kích cầu tiêu dùng, các nguồn lực được tập trung đẩy mạnh để đạt tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất theo mục tiêu Chính phủ đề ra, đồng thời cũng là yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá...

Biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới khiến nguồn cung hàng hóa bị gián đoạn, các chính sách đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng quốc gia nếu triển khai ở nhiều nước có thể khiến giá cả hàng hóa trên thị trường thế giới tăng cao.

Một số yếu tố giúp giảm áp lực lên mặt bằng giá: Lạm phát toàn cầu hạ nhiệt; nguồn cung lương thực, thực phẩm trong nước dồi dào; học phí và sách giáo khoa sẽ giảm... Các chính sách hỗ trợ như giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, giảm thuế giá trị gia tăng, miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp...

Trên cơ sở mục tiêu kiểm soát CPI bình quân cả năm ở mức 4,5-5% và tổng hợp thông tin và cập nhật dự báo xu hướng giá các mặt hàng quan trọng thiết yếu và các yếu tố chính dự kiến tác động đến lạm phát năm 2025, Bộ Tài chính cập nhật 2 kịch bản điều hành giá 5 tháng cuối năm tăng trong khoảng 3,7 - 4,0%. Ngân hàng nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2025 tăng trong khoảng 4% ± 0,3%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam khoảng 2,9% - 4,2%.

Giả định CPI các tháng còn lại tăng đều một tỷ lệ như nhau so với tháng trước thì trong 5 tháng còn lại của năm 2025, CPI mỗi tháng còn dư địa tăng khoảng 1,19% - 1,58% để đảm bảo mục tiêu kiểm soát lạm phát bình quân năm 2025 trong khoảng 4,5% - 5,0%.

Giá cát có mức tăng cao theo biến động của thị trường thế giới. Ảnh minh họa

Kiến nghị biện pháp điều hành giá, Thứ trưởng Lê Tấn Cận nhấn mạnh, thực hiện nhiệm vụ Quốc hội đề ra tại các Nghị quyết Chính phủ về tốc độ tăng CPI bình quân năm 2025 khoảng 4,5 - 5%, công tác quản lý, điều hành giá trong thời gian còn lại của năm 2025 cần tiếp tục bảo đảm thực hiện kiểm soát tốt lạm phát trong điều kiện các nguồn lực được thúc đẩy mạnh mẽ để đạt tăng trưởng kinh tế ở mức cao nhất, đồng thời tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân, tiếp tục thực hiện lộ trình giá thị trường các dịch vụ công và hàng hóa do Nhà nước quản lý với mức độ và liều lượng phù hợp theo diễn biến chỉ số giá tiêu dùng.

Các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp về quản lý, điều hành giá, bình ổn giá cả thị trường các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu thuộc thẩm quyền quản lý để kiểm soát lạm phát theo mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra.../.