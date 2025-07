Giá vật liệu cát, đá, xăng tăng cao kéo CPI tháng 6 tăng 0,48%

(TBTCO) - Theo báo cáo của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2025 tăng 0,48% so với tháng trước. Bình quân 6 tháng đầu năm 2025, CPI tăng 3,27% so với cùng kỳ năm trước.

10 nhóm hàng đều tăng giá

Cục Thống kê cho biết, giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở, đặc biệt là cát, đá, gạch tăng cao bất thường, xăng dầu tăng theo giá nhiên liệu thế giới là những nguyên nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2025 tăng 0,48% so với tháng trước.

CPI tháng 6/2025 tăng 0,48% so với tháng trước. Ảnh: minh họa

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, riêng nhóm bưu chính, viễn thông giảm giá.

Có 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tăng giá. Cụ thể, nhóm giao thông tháng 6/2025 tăng 1,66% so với tháng trước, tác động làm CPI chung tăng 0,16 điểm phần trăm. Trong đó chỉ số giá dầu diezen tăng 5,37%; xăng tăng 4,12% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá xăng dầu trong nước; giá vận tải đường sắt tăng 5,15%.

Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,42%, tác động làm tăng CPI chung 0,27 điểm phần trăm, chủ yếu do giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 2,93% khi nguồn cung khan hiếm, chi phí sản xuất và nhu cầu xây dựng cao; giá thuê nhà tăng 0,51% do giá bán bất động sản ở mức cao, chi phí bảo trì, vận hành tăng; giá điện sinh hoạt tăng 5% do nhu cầu sử dụng điện tăng và EVN tăng giá điện sinh hoạt từ ngày 10/5/2025; giá nước sinh hoạt tăng 0,22%; giá dầu hỏa tăng 3,98% do ảnh hưởng của các đợt điều chỉnh giá trong tháng.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,27%, trong đó giá tour du lịch trọn gói tăng 0,82% do nhu cầu du lịch tăng trong dịp hè; thiết bị dụng cụ thể thao tăng 0,3%; vé thuê chỗ chơi thể thao tăng 0,24%.

Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,2% do chi phí sản xuất và nhu cầu tiêu dùng tăng trong mùa nắng nóng.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,06%, tác động làm CPI chung tăng 0,02 điểm phần trăm, trong đó nhóm lương thực giảm 0,31%; thực phẩm tăng 0,02%.

Nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,3% do nhu cầu tiêu dùng trong dịp hè và chi phí vận hành tăng.

Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02% do chi phí nhập khẩu nguyên liệu dược tăng...

Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,13%. Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,1%. Nhóm hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,09%; nhóm giáo dục tháng 6/2025 tăng nhẹ 0,01%.

So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 6/2025 tăng 3,57%. Trong 11 nhóm hàng tiêu dùng chính có 9 nhóm tăng giá gồm: Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng cao nhất với 12,92%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 7,23%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,01%; nhóm giáo dục tăng 3,06%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,7%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 2,1%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,68%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,35%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 6,68%.

Nhiều yếu tố tác động lên CPI 6 tháng

Cục Thống kê cũng cho biết, CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 3,27% so với cùng kỳ năm 2024. Các chỉ số CPI các tháng đầu năm nay có xu hướng tăng_giảm đan xen, chịu tác động bởi quy luật tiêu dùng.

Nguyên nhân chủ yếu do chỉ số giá nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 3,69%, tác động làm CPI chung tăng 1,24 điểm phần trăm, trong đó chỉ số giá nhóm thịt lợn tăng 12,75% do nguồn cung hạn chế trong khi nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong các dịp lễ, tết, tác động làm CPI chung tăng 0,43 điểm phần trăm; chỉ số giá thực phẩm tăng 4,15%.

Chỉ số giá nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 5,73%, làm CPI chung tăng 1,08 điểm phần trăm do giá nhà ở thuê và giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng. Trong đó, chỉ số giá nhóm điện sinh hoạt tăng 5,51% do nhu cầu sử dụng điện tăng cùng với EVN điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân vào ngày 11/10/2024 và ngày 10/5/2025, tác động làm CPI chung tăng 0,18 điểm phần trăm.

Nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,45%, do giá điện thoại thế hệ cũ giảm. Ảnh: minh họa

Chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 13,87%, làm CPI chung tăng 0,75 điểm phần trăm do giá dịch vụ y tế được điều chỉnh theo Thông tư số 21/2024/TT-BYT ngày 17/10/2024 của Bộ Y tế.

Chỉ số giá nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,6%, tác động làm CPI chung tăng 0,11 điểm phần trăm.

Chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ khác tăng 6,6%, làm CPI chung tăng 0,23 điểm phần trăm do giá đồ dùng cá nhân tăng 4,71%; lệ phí công chứng, bảo hiểm và dịch vụ khác tăng 17,26%.

Ngược lại, chỉ số giá nhóm giao thông giảm 3,63%, góp phần làm CPI chung giảm 0,35 điểm phần trăm, trong đó giá xăng dầu giảm 12,56%. Nhóm bưu chính, viễn thông giảm 0,45%, góp phần làm CPI chung giảm 0,01 điểm phần trăm, do giá điện thoại thế hệ cũ giảm.