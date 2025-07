Hà Nội: Giá nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng kéo CPI tháng 6 tăng 0,54%

Hà Nội: Giá nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng kéo CPI tháng 6 tăng 0,54%

(TBTCO) - Theo Chi cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2025 tăng 0,54% so với tháng trước, tăng 1,83% so với tháng 12/2024 và tăng 4,04% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng 3,2% so với bình quân cùng kỳ năm 2024.

Trong tháng 6/2025, có 9/11 nhóm hàng CPI tăng so với tháng trước, trong đó: Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,75% tác động làm tăng CPI chung 0,36% do miền Bắc có những đợt nắng nóng nên sản lượng tiêu thụ điện tăng dẫn đến giá điện bình quân trong tháng tăng 6,3%. Nhóm giao thông tăng 1,67% tác động làm tăng CPI chung 0,16% do bình quân trong tháng giá xăng điều chỉnh tăng 3,97% so với tháng trước, giá dầu diezen tăng 5,37%. Nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,76% (tác động làm tăng CPI chung 0,04%) do đang vào dịp nghỉ Hè nên hoạt động văn hóa, giải trí và du lịch tăng cao. Các nhóm còn lại tăng nhẹ không tác động nhiều đến CPI chung: Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,12%; nhóm thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 0,11%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,04%; nhóm thuốc, dịch vụ y tế và nhóm giáo dục cùng tăng 0,01%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,07%. Cũng trong tháng 6 có 2/11 nhóm hàng CPI giảm so với tháng trước: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,08% tác động làm giảm CPI chung 0,02% chủ yếu do giá lương thực giảm 0,44%; thực phẩm giảm 0,19%. Nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,01%. Giá điện tăng 5,49% làm tăng CPI chung 1,57%. Ảnh: Minh họa Bình quân quý II/2025, CPI tăng 3,65% so với bình quân quý II/2024, trong đó 9/11 nhóm hàng có CPI tăng. Bình quân 6 tháng đầu năm 2025, CPI tăng 3,2% so với bình quân cùng kỳ năm trước. Trong đó 8/11 nhóm hàng CPI bình quân tăng. Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 15,97%, tác động làm tăng CPI chung 0,81% do ngày 10/12/2024 HĐND thành phố Hà Nội ra Nghị quyết 45/2024/NQHĐND quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc TP.Hà Nội quản lý theo đó giá dịch vụ khám, chữa bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố sẽ điều chỉnh tăng áp dụng mức giá mới. Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 7,74% tác động làm tăng CPI chung 1,57%, trong đó giá nước sạch tăng 4,07%; giá điện tăng 5,49%; giá nhà thuê tăng 10,25%. Nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tăng 3,94% tác động làm tăng CPI chung 0,19%. Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,85% tác động làm tăng CPI chung 0,88%, trong đó giá lương thực tăng 4,11%; ăn uống ngoài gia đình tăng 4,21%; thực phẩm tăng 2,17%; Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 1,91%, tác động làm tăng CPI chung 0,11%; Đồ uống và thuốc lá tăng 1,68% tác động làm tăng CPI chung 0,03%; Thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 0,83% tác động làm tăng CPI chung 0,06%. Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 5,14% tác động làm tăng CPI chung 0,18%, chủ yếu do giá đồ trang sức tăng 46,80% Giá dịch vụ bảo hiểm y tế tăng 29,98%. Trong 6 tháng đầu năm nay, có 3/11 nhóm hàng CPI bình quân giảm so với 6 tháng năm trước: Nhóm giao thông giảm 3,25%, tác động làm giảm CPI chung 0,32%; giáo dục giảm 2,54%, tác động giảm CPI chung 0,2%; bưu chính viễn thông giảm 0,79%, tác động làm giảm CPI chung 0,02%.

Khánh Linh