Xổ số kiến thiết Đồng Nai nộp ngân sách 1.121 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

(TBTCO) - Xổ số kiến thiết Đồng Nai kết thúc 6 tháng đầu năm 2025 với tổng doanh thu là 2.808 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 406 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nuớc 1.121 tỷ đồng (đạt 52,63% so kế hoạch, bằng 139,60% so với cùng kỳ).

Ảnh tư liệu

Theo lãnh đạo của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết và Dịch vụ tổng hợp Đồng Nai (Xổ số kiến thiết Đồng Nai), nhìn chung tình hình hoạt động kinh doanh xổ số truyền thống 6 tháng năm 2025 tăng trưởng khá tốt, đảm bảo thực hiện được các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Sau 6 tháng, Xổ số kiến thiết Đồng Nai có tổng doanh thu là 2.808 tỷ đồng (đạt 49,48% so với kế hoạch năm, bằng 108,96% so với cùng kỳ). Lợi nhuận sau thuế là 406 tỷ đồng (đạt 55,09% so với kế hoạch năm, bằng 115,67% so cùng kỳ). Nộp ngân sách nhà nuớc là 1.121 tỷ đồng (đạt 52,63% so kế hoạch, bằng 139,60% so với cùng kỳ).

Trong đó, doanh thu thuần vé số truyền thống 6 tháng năm 2025 là 2.767 tỷ đồng (đạt 49,46% so với kế hoạch năm, bằng 109,37% so với cùng kỳ). Tỷ lệ tiêu thụ là 99,99%, (bằng 102,87% so với tỉ lệ tiêu thụ kế hoạch năm và bằng 100,00% so với cùng kỳ). Chi phí trả thưởng là 1.688 tỷ đồng (đạt 48,44% so với kế hoạch năm, bằng 107,86 % so với cùng kỳ).

Song song đó, chi phí trực tiếp phát hành vé xổ số truyền thống 6 tháng năm 2025 là 560 tỷ đồng (đạt 49,17% so với kế hoạch năm, bằng 109,38% so với cùng kỳ). Lợi nhuận gộp là 519 tỷ đồng (đạt 53,51% so với kế hoạch năm, bằng 114,57% so cùng kỳ).

Xổ số tự chọn có doanh thu thuần 6 tháng năm 2025 là 7,05 tỷ đồng (đạt 47,19% so với kế hoạch năm, bằng 95,01% so với cùng kỳ). Chi phí trả thưởng là 5,32 tỷ đồng (đạt 46,91% so với kế hoạch năm, bằng 89,86% so với cùng kỳ). Lợi nhuận gộp là 0,26 tỷ đồng (đạt 83,87% so với kế hoạch năm). Nộp ngân sách nhà nước là 1,87 tỷ đồng.