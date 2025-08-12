Sáng sớm ngày 12/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.231 VND/USD USD, tăng 3 VND so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,33%, hiện ở mức 98,51.

Đồng USD hôm nay tăng giá khi thị trường chờ báo cáo lạm phát Mỹ. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 24.020 VND/USD - 26.442 VND/USD

Tỷ giá USD trong nước vào sáng nay tại các NHTM giảm. Cụ thể, Vietinbank hiện giao dịch ở mức 25.875 - 26.415 VND/USD, tăng 10 VND so với phiên giao dịch trước.

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.010 VND 26.400 VND Vietinbank 25.875 VND 26.415 VND BIDV 26.044 VND 26.404 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh tăng, hiện ở mức: 27.921 VND - 30.860 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.744 VND 31.312 VND Vietinbank 29.628 VND 31.338 VND BIDV 30.174 VND 31.413 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 162 VND - 179 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 171.31 VND 182.19 VND Vietinbank 173.19 VND 182.89 VND BIDV 174.63 VND 182.31 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 12/8/2025 tăng 7 đồng ở cả hai chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.427 - 26.497 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,51, tăng 0,33%.

Đồng USD tăng giá trên diện rộng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, một ngày trước khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát, yếu tố có thể quyết định việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có hạ lãi suất vay mượn trong tháng tới hay không.

So với đồng yên, đồng bạc xanh tăng 0,2%, lên 148,085 Yên.

Đồng EUR giảm 0,3% còn 1,16123 USD, trong khi đồng Bảng Anh giảm 0,2% xuống 1,34335 USD.

Đồng đô la Australia giảm 0,2%, xuống 0,6515 USD, trước thềm quyết định lãi suất vào ngày thứ Ba, với dự báo rộng rãi rằng Ngân hàng Dự trữ Australia sẽ hạ lãi suất 25 điểm cơ bản xuống 3,60%, sau khi lạm phát quý II thấp hơn kỳ vọng và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong 3 năm rưỡi. /.