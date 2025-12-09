Ngày 9/12: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 tăng mạnh, lúa ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (9/12) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường giá lúa gạo trong nước bình giá, một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu đảo chiều tăng.

Giá một số loại gạo nguyên liệu xuất khẩu hôm nay đảo chiều tăng. Ảnh tư liệu

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 5451 hôm nay tăng 200 đồng/kg, dao động ở mức 8.200 - 8.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc dẻo dao động ở mức 7.300 - 7.450; gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 7.550 - 7.650 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 7.340 - 7.450 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 dao động 8.700 - 8.900 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.200 - 7.300 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg.

Tại các chợ lẻ, gạo các loại bình giá. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo thường dao động ở mốc 11.000 - 12.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 16.000 - 18.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng lúa, giá lúa IR 50404 (tươi) hôm nay dao động ở mức 5.100 - 5.300 đồng/kg; giá lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; giá lúa OM 18 (tươi) dao động ở mốc 6.400 - 6.600 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động quanh mốc 5.400 - 5.600 đồng/kg.

Tại nhiều địa phương hôm nay, nguồn ít, giá vững. Tại An Giang, thương lái mua chậm, trả giá thấp, giao dịch mới yếu. Tại Đồng Tháp, giao dịch mua bán mới duy trì đều đặn, giá ít biến động. Tại Cà Mau, bạn hàng mua mới ít, giá vững. Tại Cần Thơ, Vĩnh Long, Tây Ninh, nguồn lúa thu hoạch còn ít, nhu cầu mua bán chậm, giá ít biến động.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, hiện gạo thơm 5% tấm giá dao động ở mức 420 - 440 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 314 - 318 USD/tấn; gạo Jasmine giá dao động 447 - 451 USD/tấn./.