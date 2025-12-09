Ngày 9/12: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều, trong nước bình ổn

Giá cao su thế giới hôm nay (9/12) tại các thị trường chính diễn biến trái chiều trước lo ngại sản lượng cao su thiên nhiên có thể bị thắt chặt hơn. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu.

Thị trường thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, tại Thái Lan, giá cao su kỳ hạn tháng 12/2025 giảm 1,4% (1 Baht) xuống mức 68 Baht/kg.

Tại thị trường Nhật Bản (OSE), giá cao su kỳ hạn tháng 12 tăng 0,6% (2 Yên) lên mức 324 Yên/kg.

Tại Trung Quốc, giá cao su kỳ hạn tháng 1/2026 giảm 0,1% (10 Nhân dân tệ) về mức 15.105 Nhân dân tệ/tấn.

Trên sàn SGX - Singapore, hợp đồng cao su TSR20 kỳ hạn tháng 1/2025 giao dịch ở mức 206.40 cent/kg.

Theo Hiệp hội Các nước Sản xuất Cao su Tự nhiên (ANRPC), sản lượng cao su tự nhiên (NR) toàn cầu trong tháng 10 tăng chậm hơn dự kiến, mặc dù đây là tháng cao điểm sản xuất. Theo báo cáo hàng tháng, sản lượng tháng 10 ước đạt 1,49 triệu tấn, tăng 2,65% so với cùng kỳ năm trước.

ANRPC cho biết, mức tăng này thấp hơn kỳ vọng do “thời tiết thất thường” và giá bán ở mức thấp đối với người trồng có thể làm suy giảm sản lượng cao su. Hiệp hội cảnh báo các điều kiện bất lợi kéo dài đang làm suy yếu khả năng đáp ứng nhu cầu, có thể dẫn đến thị trường cao su thiên nhiên bị thắt chặt hơn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá thu mua cao su nguyên liệu. Cụ thể, Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403 - 408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 422 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; còn giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg./.