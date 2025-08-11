Ngày 11/8: Giá heo hơi tăng mạnh tại miền Nam, nhiều nơi chạm 65.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay (11/8) diễn biến trái chiều trên cả nước khi miền Nam tiếp tục tăng mạnh, nhiều địa phương cán mốc 65.000 đồng/kg, trong khi miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên biến động giảm nhẹ ở một số nơi. Tại các siêu thị và công ty thực phẩm bán lẻ, giá thịt heo ổn định.

Giá heo hơi tại miền Nam hôm nay đồng loạt tăng ở nhiều tỉnh. Ảnh tư liệu

Giá heo hơi diễn biến trái chiều trên cả nước

Tại miền Bắc, giá heo hơi giảm 1.000 đồng/kg ở một số tỉnh. Cao Bằng xuống 60.000 đồng/kg, Quảng Ninh còn 61.000 đồng/kg và Hưng Yên về mức 62.000 đồng/kg.

Các địa phương khác duy trì ổn định, trong đó Hà Nội và Bắc Ninh giữ 63.000 đồng/kg, Hải Phòng, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ ở mức 62.000 đồng/kg.

Lai Châu, Hà Tĩnh và Cao Bằng hiện giữ mức thấp nhất khu vực 60.000 đồng/kg, còn Thanh Hóa và Nghệ An ở 61.000 đồng/kg, Sơn La và Điện Biên cùng 61.000 đồng/kg.

Khu vực miền Trung - Tây Nguyên có một số điểm tăng. Quảng Ngãi nhích lên 59.000 đồng/kg, Đắk Lắk đạt 61.000 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng tăng lên 64.000 đồng/kg.

Các địa phương khác giữ nguyên: Quảng Trị 58.000 đồng/kg, Thừa Thiên Huế 59.000 đồng/kg, Đà Nẵng 58.000 đồng/kg, Gia Lai ở mức thấp nhất cả nước 57.000 đồng/kg, Khánh Hòa 61.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi đồng loạt tăng ở nhiều tỉnh. TP. HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau cùng đạt 65.000 đồng/kg - mức cao nhất cả nước hiện nay.

Cần Thơ và An Giang tăng lên 64.000 đồng/kg, trong khi Tây Ninh giữ vững đỉnh 65.000 đồng/kg.

Giá thịt heo tại siêu thị, công ty thực phẩm bán lẻ

Sáng 11/8, giá thịt heo mát Meat Deli từ trang winmart.vn không ghi nhận biến động mới. Hiện tại, các sản phẩm đang được bày bán trong khoảng 119.920 - 163.122 đồng/kg và được giảm giá 20% theo chương trình ưu đãi dành cho hội viên.

Cụ thể, các sản phẩm thịt heo tại WinMart đang có giá niêm yết như sau: thịt heo xay 119.922 đồng/kg, thịt nạc đùi heo 122.320 đồng/kg, thịt nạc vai heo 126.320 đồng/kg, thịt nạc dăm heo 157.520 đồng/kg, chân giò heo rút xương 127.922 đồng/kg, thịt ba rọi 163.122 đồng/kg.

Tại Công ty Thực phẩm Hà Hiền, giá thịt heo vẫn tiếp tục đứng yên trong khoảng 89.000 - 190.000 đồng/kg.

Hiện tại, các sản phẩm thịt heo tại Thực phẩm Hà Hiền có giá bán như sau: mỡ heo 89.000 đồng/kg, nạc đùi heo 126.000 đồng/kg, nạc vai heo 136.000 đồng/kg, sườn già heo 134.000 đồng/kg, sườn non heo 190.000 đồng/kg, thịt ba rọi 166.000 đồng/kg, đuôi heo 176.000 đồng/kg./.