Sáng sớm ngày 11/8, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố mức 25.228 VND/USD USD. Trong khi đó, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt đứng ở mức 98,27.

Quyết định lãi suất sắp tới cửa Fed có thể khiến đồng USD tăng mạnh hoặc ngược lại, giảm sâu. Ảnh tư liệu

Diễn biến thị trường trong nước

* Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra điều chỉnh giảm, hiện ở mức: 24.017 VND/USD - 26.439 VND/USD

Tỷ giá USD tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá USD Mua vào Bán ra Vietcombank 26.044 VND 26.404 VND Vietinbank 25.865 VND 26.405 VND BIDV 26.044 VND 26.404 VND

* Tỷ giá EUR tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra hiện ở mức: 27.973 VND - 30.917 VND

Tỷ giá EUR tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá EUR Mua vào Bán ra Vietcombank 29.779 VND 31.349 VND Vietinbank 29.672 VND 31.382 VND BIDV 30.110 VND 31.346 VND

* Tỷ giá Yên Nhật tại Sở giao dịch NHNN mua vào - bán ra ở mức: 163 VND - 180 VND.

Tỷ giá đồng Yên tại các NHTM mua vào và bán ra như sau:

Tỷ giá Yên Nhật Mua vào Bán ra Vietcombank 171.88 VND 182.79 VND Vietinbank 173.21 VND 182.91 VND BIDV 174.72 VND 182.40 VND

Tại thị trường "chợ đen", tỷ giá USD chợ đen tính đến 4h30 ngày 11/08/2025 giữ nguyên, so với phiên giao dịch ngày hôm qua, giao dịch quanh mốc 26.398 - 26.478 đồng/USD.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường Mỹ, chỉ số DXY hiện ở mức mức 98,27.

Tuần vừa qua, chỉ số DXY biến động trong biên độ hẹp, mở đầu tuần ở mức 98,78 rồi giảm xuống 98,18 vào ngày 6/8, bật nhẹ lên 98,40 vào ngày 7/8 trước khi quay lại quanh 98,18 vào cuối tuần.

Diễn biến này phản ánh xu hướng đi ngang và tâm lý thận trọng của thị trường. Chỉ số DXY đang gặp cản tại vùng 98,47 - 98,61, trong khi hỗ trợ quan trọng ở 98. Nếu vượt kháng cự, chỉ số có thể hướng tới 98,8 - 99,1, ngược lại phá hỗ trợ sẽ giảm về 97,6 - 97,4. Các yếu tố quyết định trong tuần này gồm dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là CPI và số liệu việc làm, cùng phát biểu của đại diện Fed.

Căng thẳng thương mại tiếp tục leo thang, trong khi những nghi vấn mới về tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang tác động mạnh tới tâm lý thị trường và diễn biến giá cả. Trái ngược với xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng USD lại biến động giảm, phản ánh tâm trạng bất ổn của giới đầu tư.

Fed vẫn duy trì lập trường thận trọng, khẳng định mọi quyết định điều chỉnh chính sách tiền tệ sẽ dựa trên dữ liệu kinh tế. Điều này đồng nghĩa, quyết định lãi suất sắp tới có thể khiến đồng USD tăng mạnh hoặc ngược lại, giảm sâu. Sự phụ thuộc vào dữ liệu khiến thị trường thêm lo ngại, đồng thời cho thấy đồng bạc xanh hiện chưa có động lực tăng giá rõ ràng.

Trên thị trường, cặp tỷ giá EUR/USD duy trì xu hướng tăng, trong bối cảnh căng thẳng thương mại tái diễn với việc áp dụng các mức thuế quan mới, khiến giới đầu tư thận trọng trước những tác động tiềm ẩn đối với kinh tế Hoa Kỳ. Đáng chú ý, nhận định về khả năng Fed có xu hướng ôn hòa và chịu ảnh hưởng chính trị nhiều hơn đang tạo sức ép nhất định lên đồng USD, qua đó mở ra triển vọng tăng giá tiếp cho EUR/USD. Nếu căng thẳng được tháo gỡ thực sự, thị trường có thể xuất hiện những biến động giao dịch mới, với kịch bản được đánh giá là mang lại lợi ích chung cho cả kinh tế châu Âu và Hoa Kỳ.

Cặp tỷ giá GBP/USD đã có bước phục hồi mạnh mẽ, đạt mức tăng tốt nhất kể từ cuối tháng 6. Những diễn biến căng thẳng liên quan đến các cuộc bổ nhiệm tại Fed và vấn đề bảo đảm tính độc lập của cơ quan này đã gia tăng áp lực lên đồng USD, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bảng Anh phục hồi.

Thâm hụt thương mại kéo dài, yếu tố chính trị và những nghi ngờ về tính độc lập của Fed là các nhân tố cho thấy chỉ số DXY nhiều khả năng suy giảm trong thời gian tới. Ngay cả khi đồng USD ghi nhận những phiên tăng giá ngắn hạn, đà đi lên cũng khó duy trì lâu. Theo kết quả khảo sát của hãng tin Reuters trong tuần vừa qua, nếu không có những thay đổi đáng kể về chính sách hoặc nền kinh tế, đồng USD được dự báo sẽ giảm giá trong năm 2025./.