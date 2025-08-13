Thuế tỉnh Quảng Ngãi triển khai đo lường sự hài lòng của người nộp thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa có thông báo triển khai kế hoạch đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế. Từ đó, cơ quan thuế xây dựng giải pháp hoàn thiện chính sách, hỗ trợ tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính thuế.

Công chức Thuế tỉnh Quảng Ngãi hướng dẫn người nộp thuế sử dụng dịch vụ thuế điện tử. Ảnh: TL

Thực hiện theo Quyết định số 1345/QĐ-CT của Cục Thuế về việc ban hành Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế, theo đó, ngày 11/8/2025, Thuế tỉnh Quảng Ngãi ban hành thông báo triển khai Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế.

Mục tiêu của hoạt động này nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan thuế, nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc của người nộp thuế để xây dựng giải pháp hoàn thiện chính sách, hỗ trợ tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính thuế. Qua đó cải thiện chất lượng phục vụ, tăng cường sự công khai, minh bạch, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người nộp thuế làm trung tâm.

Đối tượng tham gia khảo sát bao gồm doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hoặc người nộp thuế liên hệ công tác, thực hiện thủ tục hành chính thuế với Thuế tỉnh Quảng Ngãi tại thời điểm khảo sát.

Mẫu phiếu khảo sát: gồm hệ thống các câu hỏi sẵn có và các phương án trả lời để người nộp thuế lựa chọn.

Theo Thuế tỉnh Quảng Ngãi, mỗi ý kiến góp ý sẽ giúp cơ quan thuế có thêm những giải pháp để hỗ trợ tạo thuận lợi cho người nộp thuế trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thuế, cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của cơ quan thuế.

Mẫu khảo sát đo lường sự hài lòng của người nộp thuế đối với công chức và kết quả giải quyết công việc được thực hiện theo các mẫu phiếu khảo sát sự hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế; phiếu khảo sát sự hài lòng của người nộp thuế đối với công tác hỗ trợ, quản lý thuế của cơ quan thuế; phiếu khảo sát sự hài lòng của người nộp thuế đối với việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính thuế của cơ quan thuế; phiếu khảo sát sự hài lòng của người nộp thuế đối với công tác kiểm tra thuế”.

Ngoài ra còn có phiếu khảo sát sự hài lòng của người nộp thuế đối với công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý phản ánh và kiến nghị của cơ quan thuế”.

Tần suất khảo sát được thực hiện thường xuyên, liên tục sau khi người nộp thuế kết thúc công việc/thủ tục hành chính với cơ quan thuế, công chức thuế.

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân tham gia thực hiện khảo sát sự hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan thuế qua đường dẫn: https://dichvucong.gdt.gov.vn/tthc/homelogin/danh-gia hoặc quét mã QR để thực hiện khảo sát./.