SHB khẳng định vị thế với loạt giải thưởng uy tín

(TBTCO) - Từ đầu năm 2025, SHB liên tiếp ghi dấu bằng nhiều thành tựu nổi bật, củng cố uy tín thương hiệu và sức mạnh nội lực. Loạt giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế không chỉ khẳng định vị thế trong cộng đồng tài chính, mà còn minh chứng cho nỗ lực đổi mới sáng tạo, lấy khách hàng làm trung tâm và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, đồng hành cùng sự phát triển đất nước

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa được vinh danh tại lễ trao giải Asian Banking & Finance Awards 2025, diễn ra tại Singapore, với 4 giải thưởng lớn thuộc cả hai hạng mục Retail Banking (ngân hàng bán lẻ) và Wholesale Banking (ngân hàng bán buôn).

Cụ thể, tại hệ thống giải thưởng ABF Retail Banking Awards 2025, SHB được trao giải “Sáng kiến Ngân hàng vì Sức khỏe và Y tế tốt nhất” và “Sáng kiến Hoạt động Xã hội Nội bộ tốt nhất”. Trong khi đó, tại hệ thống ABF Wholesale Banking Awards 2025, ngân hàng tiếp tục được vinh danh ở hai hạng mục quan trọng là “Ngân hàng tốt nhất trong lĩnh vực Sức khỏe và Y tế” và “Chương trình ESG tiêu biểu nhất”.

Trước đó, trong khuôn khổ “FinanceAsia Awards 2025” – giải thưởng danh giá do Tạp chí FinanceAsia tổ chức thường niên, SHB được vinh danh ở hạng mục “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công tại Việt Nam”. Đây là một trong những giải thưởng uy tín hàng đầu trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, được đánh giá bởi các chuyên gia tài chính nhiều kinh nghiệm, phản ánh rõ năng lực, uy tín và chất lượng dịch vụ của các tổ chức tài chính.

SHB được vinh danh “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công tại Việt Nam”

Khẳng định vị thế TOP 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống, SHB tiên phong cung cấp giải pháp tài chính toàn diện cho khối đơn vị hành chính sự nghiệp. Với phương châm “Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm” và bám sát Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, SHB đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hiện đại để “may đo” các sản phẩm, dịch vụ số hóa phù hợp từng nhu cầu của bệnh viện, trường học, đơn vị hành chính…

Giải thưởng “Ngân hàng Tốt nhất cho Khách hàng Khu vực công tại Việt Nam” là minh chứng cho nỗ lực bền bỉ của SHB trong việc cung cấp giải pháp tài chính hiệu quả, góp phần ổn định và phát triển kinh tế đất nước.

Bên cạnh đó, SHB tiếp tục được Tạp chí Alpha Southeast Asia vinh danh “Ngân hàng Tài trợ Bền vững Tốt nhất dành cho Doanh nghiệp SME” tại Việt Nam năm thứ hai liên tiếp, khẳng định cam kết thúc đẩy tài chính bền vững và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đặc biệt, 2025 cũng là năm thứ ba liên tiếp tạp chí có trụ sở tại Mỹ Global Finance – trao giải thưởng “Ngân hàng Việt Nam có hoạt động tài trợ bền vững tốt nhất” cho SHB. Điều này thể hiện sự kiên định của Ngân hàng trong chiến lược phát triển gắn với yếu tố môi trường – xã hội (ESG), đặc biệt là trong bối cảnh xu hướng tài chính xanh ngày càng được chú trọng trên toàn cầu.

Xuyên suốt hành trình 32 năm, SHB luôn kiên tâm với sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước. Ngân hàng đã cấp vốn cho nhiều công trình trọng điểm, thay đổi diện mạo quốc gia như Cầu vượt ba tầng tại nút giao thông ngã ba Huế (Đà Nẵng); Trung tâm Logistics ICD Vĩnh Phúc…

SHB khẳng định vị thế thương hiệu và sức mạnh nội lực

Bên cạnh đó, SHB cũng chủ động triển khai các hoạt động tài trợ cho loạt dự án xanh, tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường và góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Định hướng này không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn là yếu tố then chốt tạo dựng niềm tin, uy tín và sự khác biệt trên thị trường.

Bứt phá công nghệ - nâng cao trải nghiệm số hóa và gia tăng sự hài lòng của khách hàng

Trong hành trình chuyển đổi số toàn diện, SHB tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt khi đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào vận hành và phục vụ khách hàng. Với những thành tựu nổi bật trong mảng công nghệ thanh toán, SHB đã được The Asian Banker - tổ chức đánh giá ngân hàng uy tín tại châu Á – vinh danh “Ngân hàng có Sáng kiến Giải pháp Thanh toán tốt nhất Việt Nam”. Danh hiệu này ghi nhận bước tiến đổi mới của SHB trong xây dựng hệ sinh thái ngân hàng số toàn diện, phát triển các công cụ thanh toán nhanh, an toàn, tiện lợi, bắt kịp xu hướng tiêu dùng hiện đại và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt.

Thành công của SHB không chỉ đến từ công nghệ mà còn từ chiến lược “lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm”, hướng tới nâng cao trải nghiệm và xây dựng mối quan hệ bền vững. Theo bảng xếp hạng mới nhất của Decision Lab, SHB thuộc Top 10 ngân hàng có mức độ hài lòng khách hàng cao nhất tại Việt Nam và là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng chỉ số hài lòng nhanh nhất trong hai năm liên tiếp. Đồng thời, SHB cũng liên tục góp mặt trong Top 10 Ngân hàng TMCP tư nhân uy tín nhất Việt Nam do Vietnam Report bình chọn hằng năm.

Giải thưởng uy tín khẳng định cam kết nâng tầm dịch vụ và đồng hành cùng khách hàng của SHB

Kết quả này có được nhờ SHB liên tục cải tiến dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm tài chính, số hóa quy trình và triển khai các giải pháp chăm sóc khách hàng cá nhân hóa theo từng nhu cầu. Ngân hàng cũng trở thành đối tác tin cậy của các tổ chức, doanh nghiệp, tập đoàn và đơn vị hành chính trên cả nước.

Trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động, SHB vẫn duy trì năng lực tài chính vững vàng và quản trị rủi ro hiệu quả. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đã xếp hạng phát hành nợ dài hạn bằng nội tệ và ngoại tệ (Long-Term IDRs) của SHB ở mức “BB–” với triển vọng Ổn định thuộc nhóm dẫn đầu ngành ngân hàng. Mức xếp hạng này khẳng định uy tín, năng lực tài chính và khả năng sinh lời ổn định của SHB trên thị trường quốc tế.

Nhìn lại chặng đường từ đầu năm 2025, SHB đã đạt những bước tiến quan trọng trên nhiều lĩnh vực: quản trị tài chính, tài trợ bền vững, đổi mới công nghệ và nâng cao mức độ hài lòng khách hàng. Loạt giải thưởng và đánh giá tích cực từ các tổ chức uy tín là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực không ngừng của tập thể SHB, đồng thời khẳng định cam kết nâng tầm chất lượng dịch vụ, đồng hành cùng khách hàng và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam.

Trong bối cảnh ngành tài chính – ngân hàng chuyển mình mạnh mẽ với những xu hướng như chuyển đổi số, tài chính xanh, tài chính toàn diện và yêu cầu ngày càng cao từ khách hàng, SHB luôn chủ động thích ứng, thể hiện tinh thần tiên phong. Đây là nền tảng vững chắc để ngân hàng tiếp tục bứt phá, nâng cao vị thế trong nước, từng bước vươn ra quốc tế và góp phần thúc đẩy sự chuyển mình tích cực của toàn ngành tài chính – ngân hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới.