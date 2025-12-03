(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (3/12) tiếp tục có phiên tăng điểm mạnh, VN-Index càng giao dịch về sau càng cho thấy sức bật mạnh mẽ và dòng tiền nhập cuộc có yếu tố lan tỏa tới nhiều nhóm ngành khác nhau góp phần đưa chỉ số vượt ngưỡng 1.730 điểm. Khối ngoại cũng gây chú ý khi có phiên mua ròng rất mạnh.

VN-Index tăng gần 15 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay dưới ảnh hưởng mua ròng của khối ngoại là động lực tích cực cải thiện xu hướng giá và thanh khoản ở nhiều mã. Thị trường tiếp tục tăng điểm trong phiên với thanh khoản gia tăng. VN-Index tăng điểm đầu phiên, chịu áp lực điều chỉnh rung lắc về vùng giá 1.715 điểm và tiếp tục tăng điểm tốt dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 14,71 điểm, lên mức 1.731,77 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 3/12

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 3/12 có: CTG (+3,74), BID (+2,53), VPB (+2,50), VCB (+2,48), MBB (+1,87)... Ở chiều ngược lại, các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-4,75), VPL (1,46), GAS (-0,84), VJC (-0,50), GEE (-0,28).

Sắc xanh lan tỏa, độ rộng của thị trường tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 225 mã tăng giá, 45 mã giữ giá tham chiếu và có 101 mã giảm giá.

Phiên tăng điểm có yếu tố lan tỏa của dòng tiền khi có tới 16/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bán lẻ, ngân hàng và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, hóa chất và bất động sản là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng tăng điểm tích cực +21,87 điểm lên mức 1.971,99 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng chiếm phần ưu thế khi có 19 mã tăng giá, 2 mã giữ giá và 9 mã giảm giá.

Đà tăng đi kèm với yếu tố hậu thuẫn của thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh tiếp tục cao hơn ( 4,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 823 triệu cổ phiếu ( 18,57%), tương đương giá trị đạt 28.619 tỷ đồng ( 27,71%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăngg điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,8 điểm lên mức 259,67 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,46 điểm lên mức 120,16 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi họ mua ròng khoảng 3.745 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 3.798 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu VPL được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 3.439 tỷ đồng. Theo sau, MBB là mã tiếp theo được gom mạnh 255 tỷ đồng. Ngoài ra, VPB và CTG cũng được mua lần lượt 197 và 169 tỷ đồng. Ngược lại, VIC là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 125 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VCB và FPT cũng bị bán 117 tỷ đồng và 92 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 16 tỷ đồng

Củng cố tín hiệu lạc quan

Hơi chút lưỡng lự trong phiên sáng, VN-Index càng giao dịch về sau càng cho thấy sức bật mạnh mẽ và dòng tiền nhập cuộc có yếu tố lan tỏa tới nhiều nhóm ngành khác nhau. Đóng góp lớn nhất tới chỉ số chung trong hôm nay phải kể đến các mã cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng với sự dẫn dắt của CTG khi trong phiên đã xuất hiện mức giá trần. Ngày hiếm hoi được thấy 7/8 cổ phiếu đứng đầu bảng xếp hạng tác động tới thị trường là các “nhà băng” trong khi mã còn lại là “ông lớn” ngành bán lẻ MWG. Ở chiều ngược lại, sau quá trình gồng gánh VN-Index, VIC (-2,04%) và VPL (-3,66%) là hai cổ phiếu tác động giảm nhiều nhất khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển.

Trong phiên giao dịch hôm nay, xét về nhóm ngành, nhóm ngân hàng có ảnh hưởng tích cực nhất, 8 trong số 10 mã đóng góp nhiều nhất cho phiên tăng hôm nay thuộc nhóm ngân hàng. CTG dẫn đầu khi có thời điểm chạm giá trần 52.400 đồng, sau đó thu hẹp biên độ tăng còn 6%. BID, VCB, VPB, MBB lần lượt xếp sau trong danh sách này khi tăng 2-5%.

Nhóm chứng khoán cũng có trạng thái hưng phấn. VCI đứng đầu về biên độ tăng giá khi đóng cửa tại 34.650 đồng, cao hơn tham chiếu gần 2%. HCM, VND, ORS, SSI... chia nhau các vị trí tiếp theo với mức tăng dao động 0,2-1,8%. Nhóm bất động sản diễn biến đồng thuận với thị trường. Hầu hết cổ phiếu vốn hóa nhỏ như LDG, NBB, QCG, CII đảo chiều từ giảm thành tăng trên 1,5%. Một số mã vốn hóa vừa như NLG, KDH và NVL cũng tăng hơn 1%.

Chuỗi 7 phiên tăng điểm liên tiếp và thanh khoản có xu hướng tiến triển dần đang củng cố tín hiệu lạc quan cho thị trường. Ảnh: T.L

Đà tăng có phần thu hẹp về cuối phiên nhưng VN-Index vẫn thể hiện được tín hiệu tăng điểm tích cực. Chuỗi 7 phiên tăng điểm liên tiếp và thanh khoản có xu hướng tiến triển dần đang củng cố tín hiệu lạc quan cho thị trường. Khối lượng khớp lệnh hôm nay tăng so với hôm qua và vượt ( 4,5%) so với mức bình quân 20 phiên hỗ trợ cho đà tăng của chỉ số. Điểm đáng chú ý hôm nay là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường ngân hàng ( 4,02%) đồng loạt bứt phá cho thấy dòng tiền lớn đang nhen nhóm quay lại. Chiến lược nắm giữ danh mục và tăng dần tỷ trọng ở những mã có lợi nhuận khi thị trường chung rung lắc trong mấy phiên gần đây đang phản ánh khá sát với diễn biến của thị trường và đã mang lại một phần lợi nhuận cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư cần tiếp tục duy trì quan điểm này trong phiên kế tiếp, tuy nhiên có thể căn bán chốt lời một phần danh mục trong trường hợp VN-Index bùng nổ tăng mạnh lên mốc kháng cự (1.753- 1.760) điểm./.