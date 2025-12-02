Thị trường vốn hướng tới năm 2026 với kỳ vọng mở rộng dư địa tăng trưởng

(TBTCO) - Cải cách thể chế, kỳ vọng phục hồi lợi nhuận doanh nghiệp cùng dòng vốn trong và ngoài nước được xem là những yếu tố tạo nền tảng cho thị trường vốn năm 2026. Trên cơ sở đó, các nhóm ngành gắn với đầu tư công, năng lượng và ngân hàng được đánh giá có nhiều dư địa tăng trưởng trong chu kỳ mới.

Ba động lực định hình thị trường năm 2026

Bức tranh đầu tư năm 2026 đang dần hiện rõ khi các tín hiệu vĩ mô, dòng vốn và định hướng chính sách tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Ông Trịnh Duy Viết - Giám đốc Chiến lược Công ty Chứng khoán Kafi nhận định, bối cảnh kinh tế đang bước vào giai đoạn cải cách sâu rộng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030, từ đó hình thành các động lực quan trọng cho thị trường. Trên cơ sở đó, 5 trụ cột nền tảng đang từng bước định hình và được kỳ vọng sẽ tác động đến xu hướng đầu tư trong năm tới.

Trụ cột đầu tiên là cải cách thể chế, yếu tố được xem như nền tảng để mở ra dư địa tăng trưởng mới. Một số thay đổi liên quan đến sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoàn thiện pháp lý, cải thiện thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh cơ chế phê duyệt dự án đang ghi nhận tín hiệu chuyển biến từ năm 2025.

Cải cách thể chế được xem là nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới. Ảnh minh hoạ.

“Khi các điểm nghẽn này dần được tháo gỡ, dòng vốn đầu tư có thể không chỉ được dẫn dắt bởi đầu tư công, mà còn lan tỏa sang khu vực tư nhân. Giai đoạn 2026 - 2030 nhiều khả năng sẽ mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia mạnh hơn vào các dự án quy mô lớn, tạo chuỗi lan tỏa sang các ngành như vật liệu xây dựng, hạ tầng hay năng lượng” - ông Viết nhận định.

Theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kafi, năm 2026, các nhóm vật liệu xây dựng, xây dựng hạ tầng và bất động sản sẽ hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư công và cải cách, trong khi năng lượng giữ vai trò thiết yếu nhờ nhu cầu điện tăng theo tăng trưởng GDP. Nhóm ngân hàng cũng được kỳ vọng hưởng lợi gián tiếp khi tín dụng cải thiện và chất lượng tài sản ổn định hơn.

Động lực thứ hai đến từ kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp. Theo dữ liệu của Kafi, trong các giai đoạn GDP tăng tốc, lợi nhuận doanh nghiệp thường có xu hướng cải thiện, đặc biệt ở nhóm đầu ngành có nền tảng tài chính ổn định. Khi lợi nhuận phục hồi, mặt bằng định giá thị trường có thể trở nên hấp dẫn hơn, tạo dư địa cho một chu kỳ đầu tư mới.

Song song với đó, dòng vốn ngoại cũng được kỳ vọng trở thành trụ cột thứ ba của thị trường trong năm 2026. Theo ông Viết, ngoài câu chuyện nâng hạng thị trường, dòng vốn quốc tế có thể chịu tác động từ xu hướng tái phân bổ danh mục toàn cầu sau giai đoạn biến động địa chính trị 2020 - 2025.

“Trong bối cảnh lãi suất quốc tế hạ nhiệt, các quỹ thường tìm đến những thị trường có mức tăng trưởng cao và nền tảng vĩ mô ổn định. Việt Nam đang hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi, nhất là khi một số tiêu chí phục vụ nâng hạng được cải thiện” - ông Viết cho biết.

Một yếu tố bổ trợ khác là kỳ vọng gia tăng nguồn cung hàng hóa chất lượng. Nếu niềm tin thị trường tiếp tục cải thiện, hoạt động IPO, niêm yết mới và thoái vốn nhà nước có thể diễn ra sôi động hơn, từ đó mở rộng lựa chọn cho nhà đầu tư và hỗ trợ thanh khoản thị trường.

Vai trò dẫn dắt của đầu tư công và tín dụng

Ở góc nhìn khác, ông Nguyễn Thành Trung - Nhà sáng lập FinSuccess cho biết, báo cáo triển vọng năm 2026 của công ty ghi nhận điểm nhấn quan trọng là định hướng thúc đẩy tăng trưởng mạnh hơn trong giai đoạn tới.

“Đây là mục tiêu được tham chiếu từ kinh nghiệm của nhiều nền kinh tế từng mở rộng tốc độ tăng trưởng, trong đó đầu tư công và phát triển hạ tầng giữ vai trò đáng kể” - ông Trung phân tích.

Tiến độ giải ngân đầu tư công cải thiện, tạo nền tảng cho kỳ vọng tăng trưởng 2026. Ảnh minh hoạ.

Ông Trung cho rằng, năm 2025 ghi nhận tiến độ giải ngân đầu tư công được cải thiện, qua đó xử lý một phần các điểm nghẽn trước đó. Đây là cơ sở để FinSuccess duy trì quan điểm tích cực về vai trò dẫn dắt của đầu tư công trong năm 2026. Đồng thời, thị trường vốn, đặc biệt là hệ thống ngân hàng, tiếp tục được xem là động lực quan trọng khi khu vực tín dụng chiếm tỷ trọng lớn trong vốn cung ứng của nền kinh tế.

Chuyên gia từ FinSuccess chỉ ra rằng, ở nhóm năng lượng, REE và POW được đánh giá tích cực khi Quy hoạch Điện VIII đi vào triển khai. POW có thể tăng công suất nhờ Nhơn Trạch 3 và 4, còn REE mở rộng điện gió, tạo dư địa lợi nhuận mới. Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước như BIDV và Vietcombank cũng được xem là lựa chọn dài hạn nhờ định giá hấp dẫn và khả năng hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư công.

“Dự báo, tín dụng có thể duy trì mức tăng trưởng cao trong năm 2026, trong bối cảnh chi phí vốn giảm và áp lực dự phòng hạ nhiệt. Điều này tạo dư địa để biên lợi nhuận ngân hàng phục hồi” - ông Trung nhận định.

Về nhóm ngành, chứng khoán được xem là nhóm có khả năng phục hồi khi nhiều mã đã điều chỉnh mạnh từ tháng 9/2025, chủ yếu do tâm lý thận trọng. Nếu tiến trình nâng hạng tiếp tục thu hút dòng vốn ngoại, nhóm này có thể hưởng lợi. Ngành xuất khẩu cũng được quan tâm khi định giá đã chiết khấu sâu, dù triển vọng EPS còn phụ thuộc vào nhu cầu toàn cầu và sức cạnh tranh từng doanh nghiệp.

Về chiến lược đầu tư, theo chuyên gia của Công ty Chứng khoán Kafi, nhà đầu tư không nên chỉ tập trung vào câu chuyện ngành, mà cần tìm kiếm các cổ phiếu còn dư địa định giá và có mô hình tăng trưởng rõ ràng.

Trong nhóm hưởng lợi từ đầu tư công - hạ tầng, thép tiếp tục được nhắc tới, đặc biệt là Tập đoàn Hòa Phát (HPG) nhờ lợi thế chuỗi giá trị, công suất dự kiến đạt đỉnh năm 2026 và khả năng mở rộng sang mảng nông nghiệp thông qua kế hoạch IPO. Dù P/E 14 - 15 lần không còn ở vùng thấp, mức định giá này vẫn được đánh giá là phù hợp nếu tăng trưởng lợi nhuận được duy trì.

Nhìn chung, năm 2026 được đánh giá là giai đoạn có nhiều yếu tố hỗ trợ cho một chu kỳ tăng trưởng mới, bao gồm cải cách thể chế, tiến độ đầu tư công, sự trở lại của dòng vốn trong và ngoài nước cùng kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện. Theo giới phân tích, chiến lược đầu tư trong bối cảnh này không chỉ dừng ở lựa chọn ngành, mà quan trọng hơn là xác định các doanh nghiệp có nền tảng tốt, còn dư địa định giá và sở hữu câu chuyện tăng trưởng bền vững.